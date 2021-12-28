20 дополнительных автобусов марки НЕФАЗ в ближайшее время выйдут на маршруты в Новосибирске. Это очередная партия новых автобусов, которые мэрия закупила по схеме финансового лизинга.

28 декабря прошла передача ключей от новых автобусов НЕФАЗ руководству МКП «ПАТП-4». Участие в торжественной церемонии на пл. Ленина приняли первые лица города Новосибирска и Новосибирской области. Коробку с ключами от 20-ти автобусов директору МКП «ПАТП-4» Роману Дронову передал губернатор региона Андрей Травников.

Все закупленные автобусы работают на газомоторном топливе, приспособлены для перевозки маломобильных граждан, оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и бескондукторной оплаты проезда. Для нового общественного транспорта в ПАТП-4 создали дополнительные гаражные боксы.

Напомним, новые автобусы НЕФАЗ закупили в рамках программы обновления подвижного состава предприятия по схеме финансового лизинга с участием Сбербанка. Всего закуплено 150 новых автобусов: 100 машин большого класса марки НЕФАЗ и 50 машин среднего класса марки Вектор 8.8. По условиям контракта автобусы доставляются в два этапа: 100 единиц – до конца 2021 года (50 – НЕФАЗ, 50 – Вектор 8.8). Ещё 50 НЕФАЗов приедут в Новосибирск в июне 2022 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что партия из 150 новых автобусов на общую сумму в 2,47 млрд. рублей поступит в Новосибирск в 2021-2022 годах. Мэр Новосибирска сообщал, что приобретённая техника выйдет на маршруты Ленинского, Октябрьского и Калининского районов, а также Центрального округа.