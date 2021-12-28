9 тысяч кресел приобретут для ледовой арены в Новосибирске

В Новосибирске объявили конкурс на поставку и установку сидений для трибун и конструкций трансформируемых трибун с креслами для Многофункциональной ледовой арены. Заказчик приобретет для спортивного объекта 9 тысяч кресел.

Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 225,5 млн рублей. Заказчиком выступает государственное автономное учреждение Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий».

Согласно документам, целью закупки является оснащение Многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко. Подрядчик поставит на объект, в частности, 7 005 пластмассовых кресел, 562 кресла их пластика на алюминиевой шине, 108 кресел с пюпитром.

Планируется также размещение VIP мест на арене: 40 складных полумягких кресел на стойке, 502 кресла для зрительного зала с креплением к полу и другое. Кроме кресел, подрядчик также поставит и установит трибуны для арены.

Уточняется, что поставка товара включает в себя комплектование, погрузку и доставку объектов до места назначения, разгрузку, сборку и установку. Подрядчик также проведет испытания крепления узлов оборудования, продемонстрирует его работоспособность на ледовой арене и обучит персонал.

Отметим, поставить товар необходимо до 1 сентября 2022 года. Участник конкурса должен иметь опыт по успешному исполнению контрактов «сопоставимого характера и объема». Подать заявку на участие в конкурсе можно с 29 декабря.

Напомним, ледовая арена возводится в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в регионе в конце 2022-начале 2023 года. Одновременно со строительством объекта на прилегающей территории возводится станция метро «Спортивная», автомобильные дороги и городской парк, в городе появилась туристическая полиция. В середине декабря Новосибирской области выделили дополнительно 1,6 млрд рублей на завершение строительства ледовой арены.