В детском отделении новосибирской облбольницы к Новому году открыли игровую комнату

В детском онкогематологическом отделении Новосибирской областной клинической больницы появилась игровая комната. Отделение недавно переехало из Краснообска – в областном центре появилось больше возможностей для оказания экстренной помощи юным пациентам.

Открытие игровой комнаты на базе медучреждения стало возможным благодаря поддержке заместителя председателя комитета строительства и ЖКХ Госдумы РФ Александра Аксёненко, к которому с этой просьбой обратились родители юных пациентов. Торжественное мероприятие прошло 27 декабря.

Детское онкогематологическое отделение новосибирской облбольницы ещё недавно располагалось в Краснообской ЦРБ, однако нередко детям требовались дополнительные обследования и лечение, которые недоступны на базе районного медучреждения. С переездом отделения в областной центр эту проблему удалось решить. На новом месте не хватало лишь игровой комнаты.

«Этот подарок, наверное, самый значимый, который удалось сделать к Новому году. Конечно, сам по себе он не вылечит ребятишек из отделения детской онкологии и гематологии. Но, надеюсь, скрасит их пребывание в стенах больницы», — написал Александр Аксёненко на своей странице в Instagram.

Для обустройства игровой комнаты руководство больницы выделило просторное помещение, куда на средства депутата были закуплены мебель и игрушки. Как рассказал Александр Аксёненко в соцсети, в дальнейшем планируется купить ещё пару компьютеров для пациентов постарше, чтобы они могли заниматься по школьной программе.

Напомним, в октябре подвели первые итоги работы детского онкогематологического отделения Новосибирской областной клинической больницы на новом месте.