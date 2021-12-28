Структура «ДОМ.РФ» запустит масштабный жилой проект в Новосибирске

Компания «ДОМ.РФ Девелопмент» (входит в «ДОМ.РФ») запустит четыре масштабных жилых проекта с градостроительным потенциалом 500 тыс. кв.м., сообщает пресс-служба «ДОМ.РФ». Один из них планируется реализовать в Новосибирске.

«ДОМ.РФ Девелопмент» планирует приступить к реализации жилых проектов в Приморском крае, Новосибирской и Владимирской областях. Общая площадь земельных участков составляет 34,8 га, на них можно построить до 500 тыс. кв.м. жилья.

Отметим, в Новосибирске компания реализует жилищный проект на участке площадью 2,2 га с градпотенциалом 31 тыс. кв.м., наиболее крупная застройка планируется во Владивостоке — компания возведет дома на участках общей площадью 30,3 га. На них запланировано строительство 407 тыс. кв.м. жилья. Во Владимире компания реализует проект на участке 2,3 га с градостроительным потенциалом 40 тыс. кв. м.

«До 2030 года при участии института развития в стране должно быть построено не менее 100 млн кв. м жилья. Одновременно перед новой компанией «ДОМ.РФ Девелопмент» стоит задача по внедрению стандарта комплексного развития территорий и «зеленых» технологий строительства, а также по дальнейшему развитию федеральных земель и рынка цивилизованной аренды», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Он сообщил, что часть квартир в новых домах могут передать регионам под социальные нужды.

Уточняется, что компания приступит к реализации проектов в 2022 году. Уже сейчас специалисты утвердили документацию по планировке земельных участков.

«Выход на региональные рынки жилищного строительства нового игрока будет способствовать увеличению объемов качественного предложения первичного жилья как в регионах, где существует дефицит новостроек, так и в субъектах, где потребительский спрос опережает темпы ввода многоквартирных домов», — сообщает пресс-служба «ДОМ.РФ».

ООО «Специализированный застройщик ДОМ.РФ Девелопмент» создано в мае 2021 года в рамках реализации долгосрочной программы развития «ДОМ.РФ». Компания будет заниматься реализацией девелоперских проектов в регионах России на вовлеченных в оборот неиспользуемых федеральных землях.

Напомним, в середине декабря компания «ДОМ.РФ» провела аукцион по продаже имущественного комплекса войсковой части в Мочищенском сельсовете площадью почти 30 га. Комплекс достался новосибирской компании «Антей», входящей в ГК «Расцветай».