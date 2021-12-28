Еще 7 500 бердских семей получили доступ к скоростному мобильному интернету

Федор Туров
 
Миниатюра для: Еще 7 500 бердских семей получили доступ к скоростному мобильному интернету
Фото МТС

Бердчане получили скоростной домашний интернет для комфорта в Новый год, а также смогли при этом сэкономить на услугах связи. Это стало возможным благодаря строительству фиксированной сети связи МТС в микрорайонах города.

Жители 65 многоквартирных домов ЖК «Белокаменный», микрорайонов на Кристальной, Гранитной, Ключевой, Первомайской, а также по улицам Ленина, Маркса и Звездной получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 Гбит/с и телевидению от МТС. Им также доступна возможность экономить на связи ежемесячно до 40% — благодаря «пакетам», которые помимо проводного интернета и ТВ включают бесплатную мобильную связь и доступ к онлайн-кинотеатру KION. На сегодняшний день этой возможностью уже пользуются 40 процентов бердчан-абонентов проводного интернета МТС.

Еще 7 500 бердских семей получили доступ к скоростному мобильному интернету - Фотография
Фото предоставлено МТС

«Мы наблюдаем в Бердске стабильный рост трафика домашнего интернета. В таких местах плотной застройки, как Северный и Ленина он «скаканул» на 20 и более процентов, поскольку в каждом доме кратно выросло количество гаджетов и умных устройств, – рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Понимая эту тенденцию, мы расширяем не только емкость сети, но и зону покрытия, чтобы домашний интернет на гигабитных скоростях стал доступен всем бердчанам».

Оператор также завершил очередной этап модернизации сети фиксированной связи в микрорайонах Радужный и Северный, на улицах Красная Сибирь, Ленина, Островского, Карла Маркса, Красный Сокол, Вокзальная, Павлова, благодаря чему их жители смогут встречать Новый год на повышенных скоростях.

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