Суд встал на сторону новосибирского застройщика

Апелляционный суд в Томске рассмотрел жалобы Галины Ныровой, Валерия Котельникова и Брусники по делу о причинении вреда деловой репутации и снова встал на сторону застройщика.

Как рассказывал «Континент Сибирь», в суд первой инстанции девелопер обратился еще в январе. Брусника просила признать не соответствующими действительности восемь утверждений о закрытом строительном городке, возведенном в третьем микрорайоне Краснообска. Эти утверждения содержались в статье архитектора Галины Ныровой и были опубликованы в сообществе, принадлежащем Валерию Котельникову.

В августе суд счёл недостоверными и порочащими деловую репутацию два утверждения — о том, что здание городка носит капитальный характер, и что оно возведено без законных оснований, необходимой документации и экспертизы. Остальные шесть были охарактеризованы как оценочное суждение. На предмет достоверности их не рассматривали.

Ответчики остались решением недовольны и подали апелляцию. То же сделала и Брусника, попросив признать ложным еще один пункт.

Вторая инстанция поддержала доводы застройщика. Несоответствующими действительности признаны следующие утверждения:

«На территории жилой зоны р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области без каких-либо законных оснований возводится объект капитального строительства производственного назначения».

«Фундаменты возведенного строения имеют явную связь с землей, а большепролетные конструкции уже наполовину возведенного здания ничем не напоминают киоски, навесы и другие подобные строения, конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение. Получено разрешение на возведение жилых домов, а строится производственное здание, и вовсе не для использования в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к определенной категории земель. Зато используется способами, которые наносят существенный вред окружающей среде».

«Ничего нет — ни обоснования наличия завода, ни экологического расчета, ни экспертизы полноценной проектной документации на основной объект капитального строительства».

Эти утверждения должны быть опровергнуты в течение пяти дней. Суд также постановил, что Валерий Котельников и Галина Нырова должны возместить Бруснике госпошлину за подачу апелляции. Однако, по данным нашего издания, компания намерена отказаться от этих денег.