Коллективный иммунитет к COVID-19 среди сотрудников Брусники достиг 72%

По данным внутреннего мониторинга, уровень коллективного иммунитета в Бруснике достиг 72%. В компании привиты более 60% сотрудников.

Статистику по COVID-19 компания начала отслеживать в июле. Тогда показатель иммунитета составлял около 11%. С начала кампании прививку поставили 916 сотрудников. Резкий скачок по числу вакцинированных произошёл в ноябре, за месяц оно увеличилось почти на 400 человек.

В данный момент коронавирус обнаружен только у семи сотрудников компании. Это менее 0,5% штата.

— Мы, как и большинство экспертов, уверены, что ключевую роль в борьбе с пандемией играет коллективный иммунитет. Единственный эффективный способ стимулировать его выработку — вакцинация, — комментирует директор по операционному управлению Брусники Александр Щиголь. — Полагаем, что принудительная кампания — простое, но далеко не лучшее решение. Выбор всегда должен оставаться за человеком. В июле для всех желающих мы провели тестирование на антитела, а затем организовали в офисах мобильные пункты вакцинации и дали сотрудникам возможность на следующий день после прививки взять отгул.

В разрезе городов присутствия Брусники наиболее высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в Видном (Московская область) и Екатеринбурге — 76% и 71% соответственно.

Среди структурных подразделений в лидерах правовая поддержка, управление продажами и проектами (уровень иммунитета — 91%, 92% и 100% соответственно).

Брусника будет и далее прилагать усилия для того, чтобы уменьшить количество случаев заболевания COVID-19. В 2022 году планируется организовать добровольную ревакцинацию сотрудников всех подразделений компании.