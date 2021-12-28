Двое рабочих предстанут перед судом после смерти ребёнка от косилки травы в Новосибирской области

Прокуратура утвердила обвинение двоим рабочим Карасукского района Новосибирской области. По версии правоохранителей, в результате нарушений, которые они допустили, во время скашивания травы погиб двухлетний ребёнок.

Прокурор Карасукского района Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего тракториста и 39-летнего мастера участка МБУ «Управление муниципальным имуществом». Им инкриминируется ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, работники нарушили правила безопасности при механическом скашивании травы вдоль водоотводных каналов в Карасуке, в результате чего погиб двухлетний ребёнок.

«Вопреки должностным обязанностям и зная, что использование косилки дисковой навесной (КДН-210) запрещено для скашивания обочин дорог общего пользования, 26 августа текущего года мужчины производили работы на улицах Карасука при помощи погрузочно-уборочной машины «ПУМ-4853» на базе трактора «Беларус-82.1», оборудованной этой косилкой», — рассказали в областной прокуратуре.

Обвиняемые свою вину полностью признали. Уголовное дело направлено в Карасукский районный суд.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице 13-летней девочки.