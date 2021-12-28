«Сибантрацит» возобновил добычу на Ургунском участке

В 2021 году АО «Сибантрацит» возобновило разработку Ургунского участка Горловского угольного разреза в Искитимском районе Новосибирской области. До конца года на нём планируется добыть 100 тысяч тонн угля, а в 2022 году — довести добычу до 500 000 тонн.

Ургунский участок расположен в центральной части Горловского угольного разреза, рассказали в компании. Согласно лицензионным запасам, в толще участка залегает 25 млн тонн антрацита. В соответствии с проектом отработки месторождения их предстоит добыть в ближайшие 20 лет.

В 2019 году мировой спрос на углеродосодержащую продукцию снизился. Для оптимизации затрат «Сибантрацит» сократил добычу на маломощных лицензионных участках. В рамках этой стратегии была временно приостановлена деятельность Ургунского участка Горловского разреза.

В связи с благоприятной экономической конъюнктурой и восстановлением мировых рынков после периода пандемии в 2021 году спрос на высококачественную продукцию «Сибантрацита» стал расти. В рамках реализации программы по увеличению добычи компания посчитала целесообразным возобновить добычу на Ургунском участке, где сосредоточены востребованные рынком угли, подходящие для производства высококачественных концентратов — размером более 13 мм. По данным геологов, содержание крупных классов антрацита в минеральном сырье, добываемом в центре Горловского разреза, выше, чем на других участках, которые разрабатывает «Сибирский Антрацит».

Разработка участка началась в 1973 году, первый уголь был выдан на-гора в 1975 году. С тех пор добыча на Ургунском участке велась с небольшими перерывами – в 1985-1989 годах горные работы здесь не проводились – и до 2000-х годов добыча не превышала 100 тыс. тонн в год. С 2001 г. наблюдался существенный рост добычи на Ургунском участке – со 135 тыс. тонн до 1,202 млн тонн в год. С момента открытия Ургунского там добыто 8,5 млн тонн угля.