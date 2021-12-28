Эксперты назвали наиболее экономически устойчивые сибирские регионы

Российская организация «Фонд развития гражданского общества» опубликовала ТОП-30 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем экономической устойчивости по итогам третьего квартала 2021 года. В число лидеров вошли пять сибирских регионов.

Исследование основано на официальных данных Росстата, минфина России, федерального казначейства, а также федеральной налоговой службы. В числе критериев оценки – отношение госдолга региона к приведённым доходам регионального бюджета, динамика налога на добавленную стоимость, индекс промышленного производства и динамика регионального продукта.ф

Как следует из данных на сайте организации, регионы Сибири оказались во второй двадцатке. 19-е место заняли Республика Алтай и Новосибирская область, 23-е – Алтайский край, 25-е – Иркутская область, 29-е – Республика Хакасия.

В предыдущем квартале Новосибирская область занимала 28-е место, а Республика Алтай замыкала первую десятку. Алтайский край находился на той же позиции, а Иркутская область и Республика Хакасия были за пределами двадцатки – на 32-м и 38-м местах соответственно.

В тройку лидеров вошли возглавившая рейтинг Курская область, Москва (второе метро) и Ямало-Ненецкий автономный округ (третье место).

«Фонд развития гражданского общества» — российская некоммерческая организация, специализирующаяся на исследованиях в области политики, регионального развития и современных медиа. Создан в 2012 году, в числе его учредителей — российское бизнес-объединение «Опора России» и ряд других некоммерческих организаций.

Напомним, в декабре «Континент Сибирь» выяснял, как сибирские губернаторы справлялись с трудностями пандемийного года.