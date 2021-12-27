Расследование дела экс-главы ТУАД завершено в Новосибирской области

Заместитель руководителя Восточного Следственного управления на транспорте СКР Владимир Ануфриев сообщил о завершении уголовного дела в отношении экс-главы Территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области Михаила Чуманова, а также бывшего замминистра транспорта региона Сергея Ставицкого.

Как сообщил Владимир Ануфриев на итоговой пресс-конференции в ТАСС 27 декабря, по итогам расследования экс-главе ТУАД Михаилу Чуманову вменяется получение взяток за содействие предпринимателям в проведении дорожных работ, а экс-замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий обвиняется в том, что он зарегистрировал свой автомобиль на другое лицо и под видом его аренды незаконно получал деньги.

Ануфриев также отметил, что дела взяткодателей и посредников будут рассматриваться отдельно. Он напомнил, что один из них – директор ООО «Дормост» Самир Асадуллаев, передавший Чуманову за покровительство 5 млн руб., — содействовал правоохранителям. Предпринимателю вынесли приговор 15 декабря, назначив наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии строгого режима.

Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами расследования.

Напомним, бывший заместитель министра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий был задержан в конце 2020 года. В марте в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), однако обвинение позже было переквалифицировано в мошенничество (ч.4 ст.159 УК).

По версии следствия, с марта по октябрь 2019 года Сергей Ставицкий предлагал главе ТУАД Михаилу Чуманову передавать ему взятки за возможность получения дополнительного финансирования и общее покровительство.

В октябре был вынесен приговор ещё одному фигуранту по этому делу – сотруднику АО «Новосибирскавтодор» Сергею Илюшину. По данным правоохранителей, он намеревался передать взятку должностному лицу ТУАД в размере 100 тыс. руб., но не довёл преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.