Депутата новосибирского парламента приговорили к условному сроку за хищение сельскохозяйственных субсидий

Депутату Законодательного собрания Новосибирской области Валентину Сичкарёву вынесли приговор за организацию мошенничества на фермерском хозяйстве. Народный избранник отделался условным сроком.

Чулымский районный суд Новосибирской области вынес приговор депутату Законодательного собрания региона Валентину Сичкарёву, обвиняемому по ч. 3 ст. 33, — ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере), а также директору ООО «Сельхозпрод» Виталию Кухте и главе крестьянско-фермерского хозяйства в Чулымском районе Владимиру Моисееву, которым вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в областной прокуратуре 27 декабря, все трое приговорены к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По данным суда, в декабре 2019 года осуждённые организовано похитили более 2,3 млн руб., выделенных Моисееву в качестве субсидии на развитие его фермерского хозяйства. Организатором преступления выступил Сичкарёв, который и руководил его исполнением.

Следователи сообщали, что фигуранты подготовили фиктивные документы о выполнении ремонтных работ в зернохранилище и на животноводческом комплексе посёлка Кокошкино, чтобы нелегально получить остаток региональной субсидии. Общая сумма гранта составила 6 млн руб., от неё оставалось 2 млн 376 тыс. руб.

В прокуратуре отмечают, что ущерб, нанесённый в результате преступления бюджету региона, уже погашен.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в отношении Валентина Сичкарёва было возбуждено в январе. В феврале «Единая Россия» приостановила членство депутата в партии в связи с его уголовным преследованием. Материалы дела, поступившие в Чулымский районный суд, передавали в суд Октябрьского района Новосибирска, однако дело вернулось в Чулым.