Эксперт Новикомбанка лидировал в онлайн-зачёте по финансовой грамотности

Сотрудники опорного банка Госкорпорации «Ростех» Новикомбанк приняли участие в четвёртом Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности. Куратор проекта «Социально-платежная карта работника» ГК «Ростех» Александр Дошлыгин набрал максимально возможное количество баллов в личном зачёте, продемонстрировав высокий уровень знаний по финансовой тематике.

Организаторами конкурса выступили Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Новикомбанк впервые принял участие во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности среди населения и предпринимателей. Все желающие смогли проверить свои знания по темам цифровой и финансовой безопасности, а также инвестициям, вкладам, кредитам, пенсиям и страхованию.

Онлайн-зачёт традиционно был разделён на два уровня сложности — базовый и продвинутый. После прохождения испытания участники получили именной сертификат и рекомендации, созданные на базе просветительского проекта Банка России.

В индивидуальном зачёте представитель Новикомбанка, куратор проекта «Социально-платежная карта работника» ГК «Ростех» Александр Дошлыгин набрал максимально возможное количество баллов, ответив верно на все предложенные вопросы. Такой высокий результат неслучаен — Александр Дошлыгин активно проводит информационную кампанию по обучению финансовой грамотности сотрудников промышленных предприятий.

Просветительская работа Новикомбанка направлена на привлечение внимания к необходимости и важности повышения финансовой грамотности населения, а также обучения компетенциям для принятия разумных финансовых решений в повседневной жизни. С этой миссией в 2021 году специалисты банка побывали на крупных предприятиях в семи городах: Москве, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Уфе и Казани.

Впервые в этом году во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности можно было принять участие не только в личном зачёте, но и собрать друзей или коллег для командного соревнования. Команда сотрудников Новикомбанка выбрала самый сложный, продвинутый уровень и также продемонстрировала хороший результат.

«Зачёт по финансовой грамотности – это отличная возможность проверить готовность находить правильный ответ в сложных ситуациях, связанных с использованием финансовых продуктов и услуг. Проект позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить необходимую информацию. Наши высококвалифицированные специалисты оказывают консультационные услуги клиентам банка, чтобы они могли на практике выгодно воспользоваться разными финансовыми инструментами и уберечься от мошенничества», — отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности в этом году в общей сложности прошло более 600 тысяч человек, в их числе 2 351 команда. Самыми активными регионами стали Рязанская и Орловская области, Республика Бурятия, а регионами-отличникам — Рязанская, Воронежская и Орловская области.