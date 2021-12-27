Ренат Сулейманов: Количество депутатов в России может уменьшиться на 100 000 человек

27 декабря в ходе пресс-конференции депутат Государственной Думы от Новосибирской области крайне негативно оценил новый законопроект «О местном самоуправлении», внесённый в федеральный парламент в конце 2021 года.

Итоги работы VIII созыва федерального парламента в 2021 году депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов подвёл в Новосибирске 27 декабря. Одной из центральных тем встречи депутата с журналистами стало обсуждение законопроекта «О местном самоуправлении», внесённого в Госдуму к концу текущего года.

По словам Рената Сулейманова, новый законопроект в своей текущей редакции подводит мину под муниципальный уровень власти и приведёт к его фактическому уничтожению, «если будет принят конвейером», без поправок. Депутат рассказал, что законопроект «О местном самоуправлении» ликвидирует одноуровневую систему самоуправления и представительные органы в отдельных населённых пунктах и даже районах, а оставляет их в относительно крупных городах и «муниципальных округах», в которые районы и могут быть укрупнены.

Народный избранник выразил уверенность, что эта мера приведёт к значительному сокращению представителей как законодательной, так и исполнительной ветвей власти. По оценке депутата от КПРФ, только в Новосибирской области депутатский корпус может сократиться на 4 988 человек, а в целом по России народное представительство может уменьшиться на 100 000 депутатов.

Снижение численности законодателей на селе, по мнению Рената Сулейманова, затормозит его развитие и снизит качество обратной связи между государством и жителями сельских территорий, а сокращение административного аппарата исполнительной власти приведёт к уменьшению количества рабочих мест, в которых сельские жители всегда нуждаются.

Депутат-коммунист отметил, что новый законопроект, выделяя около пяти пунктов полномочий глав муниципальных образований, вводит порядка тринадцати-двадцати оснований для их снятия. «Теперь главу посёлка сможет снять президент России, если тот утратит его доверие. Но где президент, а где глава посёлка?», – удивился одной из предлагаемых мер Ренат Сулейманов.

Народный избранник также сообщил, что в России один из самых низких в мире уровней поддержки территорий из федерального бюджета, который составляет всего 16,5%, а если говорить о сельской местности, то ситуация ещё хуже – одна только федеральная программа комплексного развития сельских территорий недофинансируется на 40%. И даже выделенные средства не всегда осваиваются эффективно. В частности, Новосибирска область занимает четвёртое место с конца общероссийского рейтинга по уровню освоения средств, выделенных на поддержку фермеров.

В диалоге с представителями СМИ народный избранник также обсудил собственную работу в комитете Госдумы по аграрным вопросам, принятие нижней палатой Федерального Собрания бюджета на 2022 год, законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и рассказал о ряде важных для Новосибирской области инициатив, в продвижении которых он принимает участие на федеральном уровне.