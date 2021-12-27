«Сибантрацит» договорился с «Мурманским морским торговым портом» о перевалке трёх миллионов тонн угля

Группа «Сибантрацит» подписала договор перевалки угольной продукции с АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) на 2022 год с возможностью продления до конца 2024 года. Контрактный объём составляет три миллиона тонн, предполагается также дальнейшее увеличение этого показателя.

Договор с ММТП (входит в дивизион НТК группы СУЭК) обеспечивает синхронизацию планируемого роста добычи «Сибантрацита» в 2022 году с увеличением объёмов перевалки углей в портах Севера и Северо-Запада России.

Как рассказали в ГК «Сибантрацит», начало перевалки через ММТП диверсифицирует направления экспорта продукции компании и увеличивает общий вклад в реализацию государственной стратегии развития Северного морского пути. К компании напомнили, что в сентябре 2021 года «Сибантрацит» начал поставки на экспорт по Севморпути.

Договор направлен на укрепление стратегического партнерства – группы НТК и «Сибантрацита», нацеленное на генерацию синергетического эффекта в логистическом секторе и развитие компаний.

«Мурманский морской торговый порт» под управлением Национальной транспортной компании (НТК) – один из крупнейших глубоководных портов России, компания НТК создана в целях консолидации управления логистическими активами компаний СУЭК и «Еврохим» для развития транспортного бизнеса. В 2021 году за достигнутые успехи в части внедрения природоохранных технологий в конкурсе Федерального агентства морского и речного транспорта предприятие признано победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие», — рассказали в пресс-службе ГК «Сибантрацит».