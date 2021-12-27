Власти назвали новые сроки открытия конгресс-холла в новосибирском Кольцово

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова уточнила сроки реализации проекта строительства многофункционального культурного центра (конгресс-холла) в наукограде Кольцово, появление которого планируется приурочить к открытию центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Как сообщила вице-губернатор на пресс-конференции 27 декабря, сейчас завершается разработка проектно-сметной документации объекта. Эта работа должна быть закончена в феврале 2022 года, строительство планируется начать в 2023 году.

«Надеемся, что в 2024 году объект будет сдан», — сообщила Ирина Мануйлова в пресс-центре ТАСС в понедельник.

По словам Ирины Мануйловой, стоимость объекта сейчас оценивается в 2 млрд руб., однако окончательная сумма будет определена после того, как проект пройдёт Главгосэкспертизу. Как отметила замгубернатора, Новосибирская область рассчитывает получить федеральную поддержку на реализацию проекта в виде софинансирования.

Напомним, в начале декабря предполагалось, что конгресс-холл в Кольцово будет открыт в 2023 году, затраты на проект с учётом федерального софинансирования оценивались в 1,5-2 млрд руб.

Согласно проекту, в состав многофункционального центра войдут центр информационных технологий и чтения, выставочный комплекс-галерея и музей, творческие студии, театрально-концертный зал, а также технические помещения. Кроме того, на территории объекта планируется оборудовать уличную площадку для проведения фестивалей.

Предполагается, что в центре будут проходить в том числе выставки Новосибирского государственного художественного музея.