Бывший депутат Госдумы от КПРФ построит отель в Новосибирске

ООО «УК Лигр» возведет в Новосибирске 13-этажную гостиницу на 242 номера. Учредителем компании является бывший депутат Госдумы от КПРФ Александр Абалаков.

Разрешение на строительство объекта выдано мэрией Новосибирска. Соответствующий документ размещен на муниципальном портале Новосибирска 24 декабря.

Согласно разрешению, организация возведет 13-этажную гостиницу со встроенной автостоянкой на улице Автогенной вблизи улицы Кирова в Октябрьском районе Новосибирска. Высота объекта составит 43 метра, общая площадь здания — 17,3 тыс. кв.м. Отметим, площадь помещений мест общего пользования составит 4 тыс. кв.м., почти 1 тыс. кв.м. займут выставочные залы. Уточняется, что в гостинице разместят 242 номера.

Площадь подземной автостоянки займет 1,2 тыс. кв.м., на ней поместятся 35 автомобилей. Разрешение на строительство действует до 15 декабря 2024 года.

Согласно Rusprofile, ООО УК «Лигр» зарегистрировано в 2011 году, учредителями являются ООО «Элтеминвест» (95% доли) и бывший депутат Госдумы РФ от партии КПРФ, создатель группы компаний F1 Александр Абалаков (5% доли). Последний также является единственным учредителем ООО «Элтеминвест».

Абалаков был депутатом Госдумы РФ от партии КПРФ в шестом созыве, 2011−2016 годы. Осенью прошлого года Абалакова назначили руководителем «Сибирского проектно-конструкторского и научно-исследовательского института авиационной промышленности» (Сибпроектнииавиапром).

Напомним, ранее мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство транспортной развязки с 15 съездами в створе улицы Станиславского. Объект является одним из этапов строительства четвертого моста через Обь.