Бывшая заведующая и воспитатели детского сада на Алтае получили условные сроки за избиение детей

Суд в Алтайском крае вынес приговор бывшим воспитателям и заведующей частного детского сада в Барнауле. Они избивали детей и запирали их в темном помещении учреждения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-заведующей и четырех воспитателей частного детского сада Happy Baby.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Следствием и судом установлено, что в 2017-2018 годах педагоги неоднократно избивали своих воспитанников. Кроме того, они запирали детей «в воспитательных целях» в темном помещении детского сада. Уточняется, что заведующая знала о действиях воспитателей, однако никаких мер не принимала.

«В результате противоправных действий пострадали 14 воспитанников частного дошкольного учреждения, в том числе дети в возрасте от 2 до 6 лет», — указано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, о преступлениях стало известно после того, как один из родителей пришел в детский сад во внеурочное время и увидел действия педагогов. В ходе следствия правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения учреждения, после чего были установлены «десятки эпизодов противоправных деяний».

Суд назначил наказание бывшей заведующей в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательных учреждениях и педагогической деятельностью на 3 года. Воспитателям дали от трех до пяти лет условно и также запретили заниматься педагогической деятельностью три года.

«Судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, директором детского сада ранее выступала Елена Воротникова. Она является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, по которому проходит экс-представитель губернатора в региональном Заксобрании Стелла Штань.

По версии следствия, Стелла Штань вместе с директором учреждения представила властям региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых была завышена стоимость объекта. В результате детсаду была выплачена компенсация, что привело к ущербу на сумму 14 млн руб.