Сеть «Лента» усилила охрану после поджогов магазинов в Томске

Сеть гипермаркетов «Лента» усилила охрану в торговых залах после поджогов в магазинах в Томске, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами», — отметили в компании.

Пожары случились на прошлой неделе в двух гипермаркетах «Лента» в Томске. 21 декабря на улице Елизаровых в гипермаркете произошел пожар в отделе фейерверков.

«В результате пожара, который произошёл в магазине общей площадью 9 363 квадратных метра, полностью разрушен торговый зал (5 209 кв.м), обвалилась кровля здания, поврежден фасад. Огонь уничтожил товары и другие материально-технически ценности», — сообщили в пресс-службе компании.

Подозреваемым в поджоге стал сотрудник подрядной организации гипермаркета, правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Томской области, сумма ущерба от пожара составила не менее 2 млрд рублей.

Второй пожар произошел 25 декабря в отделе с пиротехникой в гипермаркете «Лента» в Томске на улице Пушкина. Поджигателем оказался местный житель 1994 года рождения. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

В связи со вторым возгоранием в «Ленте» прокуратура региона организовала проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при реализации пиротехнических изделий, в торговых центрах Томской области, сообщает пресс-служба ведомства.