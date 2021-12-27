В Новосибирске умерла бывшая солистка оперы НОВАТа Ольга Егудина

25 декабря в Новосибирске на 49-году жизни скончалась бывшая солистка оперы Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ), доцент кафедры сольного пения Новосибирский консерватории имени М.И.Глинки Ольга Егудина. Она работала в театре в течение двадцати лет.

О смерти солистки театра сообщили в пресс-службе учреждения. Причина смерти не называется.

Ольга Егудина родилась в 1973 году в известной театральной семье. Ее отец, Валерий Егудин, ведущий солист Новосибирской оперы, народный артист СССР, мать — солистка балета театра Наталья Егудина.

В 1999 году Ольга Егудина окончила вокальный факультет, а в 2009 году — аспирантуру Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки (НГК) по классу народной артистки РФ профессора Зинаиды Диденко. С 2006 года вела класс сольного пения в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова, с 2010 года преподавала на кафедре сольного пения НГК имени М.И. Глинки.

Ольга Егудина являлась солисткой оперы НОВАТа с 1999 по 2019 годы. На сцене театра исполнила партии: Лаура, Марта («Иоланта» Чайковского), Ольга («Евгений Онегин» Чайковского), Мамка («Борис Годунов» Мусоргского), Третья дама («Волшебная флейта» Моцарта), Флора («Травиата» Верди), Миссис Отис («Кентервильское привидение» Молчанова, мировая премьера), Сузуки «Мадам Баттерфляй» Пуччини и другие. В составе труппы Ольга Егудина гастролировала как по городам России, так и за рубежом.

«Театр для Ольги, как и для её родителей, был вторым домом, можно сказать, что она здесь выросла. Ольга была замечательным, светлым человеком, истинно театральной, креативной личностью, яркой и талантливой артисткой. Она всегда излучала оптимизм, поражала энергией, увлеченностью своей профессией, была в гуще жизни и ушла в самом расцвете сил. Это несправедливо и больно. Её улыбка, доброта и готовность помочь людям, любовь к театру, постоянная забота об учениках незабываемы», — сообщила на сайте НОВАТа пресс-служба учреждения.

Прощание состоится 28 декабря с 10:00 до 11:00 по адресу улица Кропоткина, 112.

Напомним, 24 декабря в Новосибирске умер главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, историк Юлий Худяков. У него была диагностирована коронавирусная инфекция.