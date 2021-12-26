Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) заключил соглашения о сотрудничестве с Новосибирским колледжем электроники и вычислительной техники и Новосибирским городским открытым колледжем (Новоколледж). Среди целей сотрудничества – подготовка кадров для театра и реализация федеральной программы «Пушкинская карта».

Соглашения о сотрудничестве 23 декабря подписали генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян, директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер и директор Новоколледжа Сергей Чернышов. Планируется, что учреждения будут взаимодействовать по широкому кругу вопросов, в том числе – проектам, связанным с патриотикой и историей города, а также подготовкой кадров.

«Впервые НОВАТ заключает соглашение с учреждениями среднего профессионального образования, прежде театр работал в этом направлении только с вузами. Более того, НОВАТ – один из первых театров страны, заключивший соглашение с колледжами. Для нас это, безусловно, отличная возможность воспитать и вырастить своего нового зрителя, тем более у нас сейчас активно работает федеральная программа «Пушкинская карта», адресованная учащейся молодежи. Для образовательных учреждений такое сотрудничество – дополнение к основным программам, инструмент воспитания гармоничной, всесторонне развитой личности», — рассказал генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Ара Карапетян.

Комментируя планы по сотрудничеству с колледжами корреспонденту «Континента Сибирь», директор также отметил, что такое взаимодействие не только дополнительно привлечет в театр молодежь, но и поможет подготовить новые кадры для учреждения. В том числе, технического направления – монтировщиков, звукооператоров и пр.

Кроме того, в ближайшее время учреждения ждут совместные проекты, связанные с патриотикой и историей города. В настоящее время сотрудники театра готовят с партнерами заявки в Фонд президентских грантов и Фонд культурных инициатив. Цель этих грантов, по словам Ары Карапетяна – «продвигать Новосибирск и область и заниматься воспитанием молодого поколения».

Напомним, в ноябре соглашение о сотрудничестве подписали Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ). Одним из направлений сотрудничества называлось продвижение федеральной программы «Пушкинская карта», позволяющей студентам посещать учреждения культуры за счёт государства. Также, отметим, в этом году Новосибирская область вошла в тройку лидеров российских регионов по реализации федеральной программы «Пушкинская карта».