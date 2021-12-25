«Разрешение на вырубку никто не давал»: мэр Анатолий Локоть потребовал расследовать вырубку аллеи на улице Кропоткина

Дело о незаконной вырубке аллеи на улице Кропоткина будет расследовано – об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу, 24 декабря. По его словам, никто в мэрии не давал разрешение на вырубку.

23 декабря в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кропоткина напротив нового ТЦ «Квадрат» была вырублена аллея. Торговый центр расположен там, где до 2021 года находился автосалон VIP-Service. Открытие ТЦ планируется на начало 2022 года, и местные жители связали вырубку именно с этим событием – по их мнению, на месте аллеи владельцы «Квадрата» планируют разместить парковку.

«Известно, кто выполнил работы и я надеюсь, что виновник этого события будет обнаружен, – прокомментировал в ходе пресс-конференции Анатолий Локоть. – А кто заказчик, необходимо обозначить юридически. Это абсолютно незаконная вырубка, носящая ущерб зеленым зонам Новосибирска, и мы проследим, чтобы виновные были наказаны».

Он также добавил, что администрация потребует от виновника вырубки компенсации за срубленные деревья.

Напомним, что о переезде основанного бизнесменом Александром Сердцевым автосалона VIP-Service на Мочищенское шоссе и перепрофилировании площадки на Кропоткина под розничную торговлю стало известно в августе 2021 года. По данным агентства LOKS, которое является брокером торгового центра «Квадрат», общая площадь объекта составляет 1500 кв.м. с собственной парковкой 1700 кв.м. Одним из якорных арендаторов «Квадрата», как стало известно «Континенту Сибирь», будет федеральная сеть «Лента». Супермаркет в формате «Мини-Лента» (магазин у дома для быстрых покупок) планируется запустить до конца текущего года. Торжественное открытие торгового центра изначально планировалось в декабре, но впоследствии было перенесено на 15 января.