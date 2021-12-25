Новикомбанк изменил условия по картам «Всегда в плюсе»

Новикомбанк повысил ставку, начисляемую на остаток по дебетовым картам «Всегда в плюсе», до 7%. Обновленные выгодные условия распространяются как на открываемые, так и на уже действующие карты.

Карта Новикомбанка «Всегда в плюсе» позволяет клиентам зарабатывать на покупках и получать высокий доход от остатка средств на карте. С 20 декабря банк повысил ставку с 4% до 6% годовых на остаток суммы на текущем счете до 1,4 млн рублей. При сумме остатка свыше 1,4 млн рублей процентная ставка увеличена с 4,5% до 6,5%. Дополнительно при покупках по карте на общую сумму от 50 тысяч рублей в месяц начисляется надбавка в размере 0,5%. Таким образом, клиенты банка могут получить до 7% на остаток средств.

«С уверенностью можно сказать, что сегодняшнее предложение Новикомбанка – одно из самых привлекательных на рынке. Оно не является временной акцией и доступно любому совершеннолетнему гражданину РФ. Стоит отметить, что кроме высоких процентов на остаток, карта «Всегда в плюсе» позволяет значительно сэкономить на тратах, если ее подключить к программам лояльности «Бонусы» или «Кэшбэк», – прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

По программе «Кэшбэк» Новикомбанка клиентам возвращается до 5% от суммы покупок. Программа «Бонусы» предполагает вознаграждение в размере до 20% от потраченной суммы. Накопленные бонусы можно обменять на товары и услуги, представленные на сайте бонусной программы банка: подарочные сертификаты магазинов-партнеров, авиа- и железнодорожные билеты, оплату проживания в отелях и др.

Оформить карту «Всегда в плюсе» можно как онлайн на сайте или в мобильном приложении Новикомбанка, так и в ближайшем офисе банка или воспользоваться услугами персонального менеджера.

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