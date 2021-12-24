Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом в Алтайском крае

Девять человек пострадали в результате столкновения грузового поезда с пассажирским автобусом в Алтайском крае. Прокуратура региона организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

24 декабря в Кулундинском районе Алтайского края произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием грузового поезда и пассажирского автобуса рейса «Барнаул-Яровое».

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, проезжая переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом.

«По поручению прокурора края прокурором Кулундинского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом», — сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в результате столкновения пострадали девять человек, всего в автобусе находились 16 пассажиров. Пятеро пассажиров были доставлены в Кулундинскую центральную районную больницу, еще четверо обратились в Славгородскую ЦРБ, где им оказали амбулаторную помощь. В числе пострадавших — двое подростков 2005 и 2006 годов рождения, один из них госпитализирован. Всего врачи госпитализировали трех человек.

«Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Двум пациентам проводятся необходимые диагностические процедуры. По их результатам решится вопрос о госпитализации», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце августа в Новосибирске столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадали семь человек. Ранее в ТУАД Новосибирской области назвали трассы с максимальным числом ДТП .