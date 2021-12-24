В Новосибирске на 75-году ушел из жизни профессор, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, историк Юлий Худяков.

О смерти известного российского археолога и историка сообщили в пресс-службе Института археологии и этнографии СО РАН 24 декабря. У профессора была диагностирована коронавирусная инфекция.

Юлий Худяков родился 8 декабря 1947 года в поселке Медвежка Кемеровской области. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета (НГУ), был главным научным сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН и заведующим кафедрой археологии и этнографии НГУ. За годы преподавательской работы он подготовил 61 дипломированного специалиста, 15 кандидатов наук и одного доктора наук.

«Он являлся не просто старейшим сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН, но, по сути, первым в его стенах специалистом-оружиеведом, исследователем кочевых народов Евразии. <…> Одной из важнейших заслуг Юлия Худякова следует считать формирование уникальной базы данных по вооружению азиатских кочевников. Во многом благодаря работам Юлия Сергеевича предметы вооружения стали надежными маркерами для определения хронологии и этнокультурной принадлежности погребальных, поминальных и поселенческих объектов», — сообщили в пресс-службе института.

Юлий Худяков стал автором более 46 монографий и свыше 1 400 статей, в том числе в рецензируемых журналах, опубликованных в Азербайджане, Германии, Венгрии, Польше, США, Китае, Монголии, Южной Корее, Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Турции и других странах. Особую роль в своей научной деятельности профессор отворил кыргызскому этносу. Его считают основателем целой научной школы кыргызоведения.

«Юлий Сергеевич был неутомимым, активным и вдумчивым полевым исследователем, бессменным руководителем Южносибирского отряда ИАЭТ СО РАН. На его счету десятки ставших эталонными археологических памятников древних и средневековых этносов Хакасии, Красноярского края, Тувы, Республики Алтай, Монголии, Кыргызстана, Китая», — сообщили в институте.

Напомним, 18 декабря стало известно о смерти бывшего директора ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» (ННИИТО) Николая Фомичева. Он руководил учреждением в течение двадцати лет.