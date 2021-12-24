На пресс-конференции 24 декабря председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив подвел итоги работы депутатов в уходящем году. «Континент Сибирь» приводит комментарии спикера ЗС по наиболее значимым событиям 2021 года для Новосибирской области.

Прогноз, чем закончится история с «Экологией-Новосибирск»

– Это очень больной вопрос не только для депутатов, но и для жителей Новосибирской области. В моем понимании, мы изначально сделали стратегические ошибки. Не было конкуренции, которая всегда дает толчок к развитию. Мы выбрали всего одного регионального оператора по обращению с ТКО. Между тем, у соседей их несколько, и ничего страшного не происходит. Если регоператор не справляется, с ним расторгают соглашения. Действия, которые сейчас происходят («Экология-Новосибирск» подала иск о признании компании банкротом – «КС»), настораживают. Губернатор Андрей Травников объявлял, что запущен процесс по расторжению соглашения. Наверняка этот вопрос будет в повестке следующей сессии Заксобрания, потому что ситуация напрягается. Наши перевозчики мусора банкротятся. Вопрос сложный, его надо решать.

О взаимоотношении спикера ЗС с исполнительной властью региона

«Континент Сибирь» задал вопрос: «В этом году в Заксобрании критики в адрес правительства Новосибирской области звучало больше, чем в прошлом. Причём адресовалась она экономическому блоку, который возглавляет первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков. На протяжении нескольких лет Владимир Знатков рассматривался как ваш союзник. Сейчас этот альянс ушёл в прошлое? Вы считаете, что куратор экономического блока и глава минэкономразвития региона неудовлетворительно справляются со своей работой?»

– Мы работаем, нормально общаемся. Но дружба дружбой, а служба службой. Что касается экономического блока регионального правительства, который подвергался критике с моей, в том числе стороны, – мы ведем продуктивный диалог. Мы задаём нормальные вопросы. Сказать, что между нами война, конечно, нельзя. У нас прекрасные отношения с губернатором. Но мы задавали неудобные вопросы и будем их задавать, потому что по-другому невозможно. Можно любую концессию взять, любое ГЧП – много вопросов. Когда нам говорят, что мы ничего не понимаем в бизнесе, я всегда говорю: почитайте наши биографии. Мы задаем вопросы по той же концессии по поликлиникам. В феврале будет 3 года, как мы ее подписали. Ни одной поликлиники не построили. А стоимость уже выросла с 12 млрд до 21 млрд рублей. Как в этой ситуации не задавать вопросы? Неважно, кто курирует эти направления. Мы в любом случае будем задавать эти вопросы, потому что это бюджет Новосибирской области.

Но я хотел бы подчеркнуть, что мы доверяем друг другу. Слава Богу, у нас нет конфликтов между законодательной властью и исполнительной.

О Совете депутатов Новосибирска

– Ситуация с излишней политизированностью горсовета в этом созыве настораживает. В Заксобрании острые темы я поднимаю, сам и беру, грубо говоря, удар на себя. В этом наше отличие. Если сравнить ситуацию в горсовете и ЗС, мы уходим от партийной составляющей, больше занимаемся экономикой. В горсовете пытаются играть по-другому. Уверен, что и председателю Совета депутатов Дмитрию Асанцеву это не очень нравится. Надо как-то договариваться, выстраивать отношения, применять новые методы. В горсовете вместо обсуждения живых вопросов часто дискуссия уходит в лозунги. Говорить можно сколько угодно, но вы сделайте и покажите результат. Думаю, что постепенно горсовет придет к конструктивной работе, потому что все время кричать невозможно. Надо понимать, что такая работа тормозит и исполнительную власть. Это из той оперы, что лучше ничего не делать, чем в очередной раз слушать оскорбления на сессиях. Мы тоже задаем вопросы, но работаем конструктивно и с правительством, и с губернатором. В какой-то степени депутатам горсовета надо поучиться у нас.

Отношение к концессиям

– Я давно ничего и никого не боюсь. Но того, что мы взвалим на бюджет непосильную нагрузку в виде выплат концессионеру, боюсь. Поэтому мы так тщательно подходим к этому вопросу. Помните, как депутатам удалось уменьшить размер концессии на 44 млрд? Невозможно забыть, что пришлось пройти, чтобы этого добиться. Был принят закон об инвестфонде, который ограничивает отчисления на погашения сумм по концессии 2,5 процентами. Это первый подобный закон в Российской Федерации. Европа уже отказалась от концессий и ГЧП лет 15 назад. Мы пока идем по этому пути. Но и концессия концессии рознь. По четвертому мосту есть надежда, что все-таки по нему поедут, и нам меньше придется доплачивать из бюджета. Также и по мусорной концессии. Наши обязательства – обеспечить 700 тысяч тонн мусора, и тогда мы не платим из бюджета. А вот по социальным объектам – все ложится на бюджет. Только 16 регионов строят школы по концессиям. За три года, в Новосибирске так и не построили поликлиники. За это время мы бы уже сами три поликлиники построили. Вопросов много. Это очень опасная штука. Хорошо, если будут увеличиваться доходы бюджета, тогда мы без ущерба для других проектов будем закрывать долги. Главное – не уйти в минус. Эти вопросы мы будем обязательно контролировать.

Об альтернативной котельной

– Изношенность тепловых сетей велика. Надо искать варианты, чтобы эту ситуацию изменить. Нам сейчас указывают на Алтайский край, который переходит на систему альткотельной, которая позволит, по мнению специалистов, решить проблему. СГК представила инвестпроект на совете по инвестициям при губернаторе. Находится понимание, как решать вопрос, но для населения большого повышения тарифа быть не должно.

Три основные закона, которые приняли депутаты в 2021 году

– Конечно же, это закон о бюджете. Многие привыкли, что на протяжении нескольких лет его принимают единогласно. Но поверьте, это такой щепетильный труд депутатов, правительства, нас с губернатором. И это уже венец нашей работы.

Это поправки в закон об инвестиционном фонде. Мы в этом вопросе достигли взаимопонимания с губернатором, что очень важно. Это позволит области развиваться, несмотря на огромные выплаты на строительство инфраструктурных объектов.

И закон об особо охраняемых природных территориях. Сейчас прокуратора оспаривает этот закон. Будет решение суда в нашу пользу, хорошо, не будет – ничего страшного. Поменяем закон и примем. Мы все равно не изменим своего мнения – городские леса надо сохранять. Не должно быть в Заельцовском бору многоэтажек. Поэтому любые методы хороши. Мы пойдем до победного конца.