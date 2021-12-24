Новосибирские оборонные предприятия увеличили производительность труда в рамках нацпроекта

Пять новосибирских предприятий оборонно-промышленного комплекса вошли в нацпроект «Производительность труда». Компании подвели первые итоги реализации проекта, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).

Участниками национального проекта «Производительность труда» стали пять крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области, в их числе Новосибирский патронный завод, Производственное объединение «Север», «Экран-Оптические системы», Новосибирский приборостроительный завод и завод «Искра».

Как сообщает пресс-служба АИР, первые итоги реализации нацпроекта показали положительные результаты на предприятиях. Так, за счет участия в проекте в производственном объединении «Север» (предприятие госкорпорации «Росатом») производительность труда на пилотном участке увеличилась на 20%, а время технологического процесса сократилось на 35%.

Эффективность нацпроекта также отметили в руководстве компании по разработке электронно-оптических преобразователей «Экран-оптические системы» — время протекания процесса на предприятии снизилось на 42%, а выработка единиц продукции в день увеличилась на 72%. В компании на 38% вырос выход годных изделий.

О повышении эффективности производственных процессов сообщили и на Новосибирском патронном заводе. Так, скорость работы на линии по производству гильз выросла на 15%, при этом количество сверхурочных смен у работников предприятия стало значительно меньше. По словам генерального директора завода Святослава Добрынина, количество сверхурочных часов на потоке снизилось более чем вполовину — с 680 до 310 часов в месяц.

Как рассказал генеральный директор новосибирского механического завода Сергей Кондратьев, в самом начале реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда» работники предприятия встретили нововведения с большой долей скепсиса, однако вскоре проект доказал свою эффективность. Так, выработка на заводе стала увеличиваться, а вместе с тем выросли и заработные платы. В дальнейшем активная вовлеченность сотрудников завода позволила превысить плановые показатели.

За восемь месяцев участия в проекте на предприятии улучшились условия труда и снизилась физическая нагрузка на сотрудников. Сергей Кондратьев отметил, что в ходе реализации проекта сотрудники завода отметили «слабые места», где с помощью минимальных затрат можно добиться еще большего увеличения показателей.