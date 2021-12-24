Заседание Совета по инвестиционной деятельности 24 декабря затронуло как итоги работы в 2021 году, так и планы на следующий, когда нужно будет закрыть все вопросы, связанные с МЧМ и другими знаковыми событиями. Глава департамента инвестиций и предпринимательства Виталий Витухин предложил свой вариант, как привлечь в город деньги как частников, так и бюджета.

«В рамках подготовки к чемпионату мира наша основная задача – привлечение частного инвестора к решению новосибирских проблем – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Для этого нам нужно улучшение инвестиционного климата города. Это же касается и бюджетных инвестиций, с их стороны запросы еще выше, чем у бизнеса».

Среди острых вопросов он отметил и состояние новосибирских теплосетей, которое в ближайшие десять лет предстоит исправить совместно с СГК.

Руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства Виталий Витухин напомнил о том, что с апреля этого года, когда департамент изменил свое название, были заново расставлены и приоритеты работы. «10 декабря Анатолий Евгеньевич подписал распоряжение 172-Р о привлечении инвестиций в экономику города – добавил он. – Оно существенно упростило работу между подразделениями, тогда как раньше несогласованность часто становилась главным тормозом в продвижении проектов».

Он также предложил создать специальную комиссию по привлечению средств инвесторов, в которую, помимо сотрудников мэрии, должны будут войти депутаты горсовета: «Еще в предыдущем созыве была такая идея, я считаю, пора ее воплотить».

Еще один важный момент – сбор информации о муниципальном имуществе, которое в настоящее время не используется или используется частично, чтобы вовлечь его в инвестиционный процесс. Зачастую именно нехватка земельных участков и иных объектов оказывается главным стопором для тех, кто готов вложить средства в развитие города. В этом году департамент инвестиций решил этот недочет исправить и составить реестр таких объектов и земельных участков. Первый, далеко не окончательный перечень уже включает в себя 67 объектов культуры, спорта, городского хозяйства и так далее. По словам Виталия Витухина, 19 объектов из этого списка уже нашли применение – инвесторы выразили готовность к участию в муниципально-частном партнерстве.

Со своей стороны, правовой департамент представил для потенциальных инвесторов типовые проекты договоров и конкурсных документов, чтобы ускорить процессы. Сюда можно отнести и «нетиповые» соглашения по 39-ФЗ или 115-ФЗ в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят. Один из таких случаев – инвестиционный проект по комфортным остановкам, который будет рассматриваться 27 декабря.

В заключение Виталий Витухин предложил собирать инвестсовет на регулярной основе.