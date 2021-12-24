Власти Кузбасса ввели обязательную клятву для горняков

В Кузбассе для работников угольных и горнорудных предприятий ввели обязательную клятву горняка. Как сообщил в своем Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, мера повысит личную ответственность работников.

Власти Кузбасса ввели обязательную процедуру принятия клятвы для работников угольных и горнорудных предприятий. Замгубернатора региона Андрей Панов отметил, что новая мера повысит личную ответственность горняков и уровень безопасности на местах их работы.

«Клятва горняка — еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег»,— написал чиновник.

Андрей Панов уточнил, что до тех пор, пока для добычи полезных ископаемых людям необходимо спускаться под землю, вопрос безопасности труда будет на первом месте. Он сообщил, что на шахтах, в частности, устанавливается современное оборудование, а работники регулярно проходят инструктажи по охране труда.

По мнению чиновника, значительно снизить риски на предприятиях можно только действуя с разных сторон — использовать наилучшие доступные технологии в сфере безопасности и исключать сознательное нарушение правил охраны труда.

«Считаю, что любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению. И искренне уверен, что эта клятва — одна из таких мер», — сообщил Андрей Панов.

Он также привел текст клятвы горняков. В ней работник должен пообещать, в частности, четко соблюдать правила безопасности, быть требовательным к себе и к подчиненным, не допускать скрытие аварий и несчастных случаев, честно трудиться во благо Кузбасса и быть достойным профессии шахтера.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная», принадлежащей отраслевому холдингу СДС – АО ХК «СДС-Уголь», произошел взрыв метана. В результате аварии погиб 51 человек. После трагедии правоохранители задержали бывшего гендиректора «СДС-Угля» Геннадия Алексеева, экс-технического директора компании Антона Якутова, инженера шахты Анатолия Лобанова, под стражу отправлен президент холдинга СДС Михаил Федяев.

Проведенные после трагедии на шахте «Листвяжная» проверки выявили системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора региона. После ЧП на угольных предприятиях Кемеровской области нашли более 400 нарушений.