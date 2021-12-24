На итоговой в этом году пресс-конференции председатель Заксобрания региона рассказал о своих планах на губернаторских выборах.

Сегодня, 24 декабря, на пресс-конференции Андрея Шимкива спросили, не собирается ли он баллотироваться в губернаторы Томской области в 2022 году? В кулуарах власти ходила информация, что такое предложения ему поступало. Спикер Заксобрания ответил, что не собирается покидать Новосибирскую область: «Никуда я не собираюсь. Я работал в Москве, работал много где, но всегда хотел вернуться».

Председатель Заксобрания также прокомментировал свои планы на предстоящих через два года выборах губернатора Новосибирской области. По словам Андрея Шимкива, решение еще не принято. «Я – стопроцентный сторонник нашего президента. Как скажет, так разберемся. Думаю, рано говорить о выборах губернатора. Тем более у нас очень хорошие отношения с действующим губернатором. Да конечно, я человек амбициозный, вопросов нет. Но нужно понимать весь политический расклад», — сказал Андрей Шимкив и предложил подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация накануне выборов.