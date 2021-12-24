МТС «прокачал» LTE сети Горного Алтая к Новому году

МТС, готовясь к новогоднему наплыву туристов, полностью обновил оборудование сетей в туристических районах Республики Алтай, что позволило увеличить средние скорости в сети четвертого поколения в полтора раза.

«Мы видим, как с ростом популярности внутреннего туризма увеличивается и нагрузка на сеть. Мы продолжаем улучшать качество связи в популярных туристических местах республики, чтобы обеспечить премиальное качество связи любителям зимнего отдыха, – рассказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. – Современное и надежное телеком-оборудование позволило прокачать сеть в популярных локациях, включая трассу из аэропорта и участки Чуйского и Телецкого трактов».

К концу года оператор модернизировал сети во всех туристических районах: Усть-Коксинском, Усть-Канском, Кош-Агачском, Улаганском, Турочакском, Онгудайском и Чемальском, а также в таких ключевых пунктах транзита, как Горно-Алтайске и село Майма. Наряду с повышением скорости передачи данных, обновленное оборудование позволяет более чем в два раза расширить зону покрытия одной базовой станции четвертого поколения, что особенно актуально для путешественников.

Кроме того, благодаря проведенной замене оборудования быстрее стали работать устройства, которые оснащены SIM-картами – банкоматы, платежные терминалы, датчики, системы наружного наблюдения и пожарной безопасности.