В Томской области не стали оправдывать ещё одного сибирского «криминального авторитета»

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор облсуда в отношении томского «криминального авторитета» Николая Кузьмичёва. Уголовное дело вновь рассмотрит тот же суд, но уже в другом составе.

Пятый апелляционный суд отменил оправдательный приговор Николаю Кузьмичёву, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии. Предыдущий вердикт вынес Томский областной суд 5 августа на основании решения коллегии присяжных, однако его оспорила прокуратура.

Как сообщает «Ъ-Сибирь» 24 декабря, уголовное дело отправлено на повторное рассмотрение в тот же суд, но им займётся уже другой состав.

Уголовное дело в отношении Николая Кузьмичёва (Коли Томского) по факту занятия высшего положения в криминальной иерархии было возбуждено в 2019 году, когда по инициативе президента России Владимира Путина в Уголовный кодекс КФ была введена соответствующая статья (ст. 210.1 УК РФ). Кузьмичёв стал первым в стране задержанным по этой статье. Наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, Николай Кузьмичёв был признан «вором в законе» в 2013 году.

Напомним, в декабре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитал региональных прокуроров за оправдательные приговоры. Глава СКР особо выделил Красноярский край, где в сентябре по итогам суда присяжных был оправдан местный «криминальный авторитет» Костя Канский.