Представители регионального бизнеса поделились с «Континентом Сибирь» своим мнением относительно итогов уходящего года и наиболее запоминающихся событий, а также рассказали о своих ожиданиях от 2022 года.

Виктор Толоконский, советник президента «РАТМ-Холдинга», экс-губернатор Новосибирской области:

— Для большинства людей уходящий год был сложным временем серьезных переживаний, тревоги за своих близких, временем, когда было мало какого-то развития, планов и проектов. В то же время, не бывает, чтобы год был только плохим, неудачным. В любом случае, этот год все старались что-то созидать, и я рад, что все мои близкие и родные здоровы и занимаются своим делом. Поэтому уходящий год, который не так, может быть, многим запомнится в истории и в жизни каждого человека, все-равно давал радость от общения, любви, радость от новых дел. Если говорить об уроках, которые можно было бы извлечь из уходящего года, то считаю, что очень многие люди, в первую очередь, должны были понять, что нельзя поддаваться паническим, упадническим настроениям, а нужно верить в лучшее, верить в свои силы и силы своего организма. И важно понимать, что никто кроме нас нашу жизнь не улучшит, и мы должны быть ответственны за все, что происходит в стране, в области, в городе — во всем, что нас окружает. Считаю, что как раз для человеческих уроков этот год очень серьезный: политики должны сделать для себя серьезные выводы, и в целом, каждый гражданин должен понять, что нельзя жить в страхе — и тогда это будет очень позитивно сказываться на дальнейшей жизни, на работе, на понимании жизни и своей ответственности. Конечно, хотелось бы, чтобы наступающий год стал более позитивным, более насыщенным какими-то проектами развития, более насыщен созиданием, а не выживанием. Хочется, чтобы наступающий год действительно преодолел торжество страха и дал людям какую-то дополнительную веру в себя, в свои силы, укрепил ответственность каждого за то, что происходит сейчас и за то, что будет в будущем. Я сам с оптимизмом всегда смотрю в будущее и с большими надеждами в 2022 год.

Александр Зырянов, гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

– Уходящий год был сложный и тяжёлый, и при этом насыщенный, несмотря на пандемию. Все планы и задумки за год выполнены, вопреки всем сложностям. Этот год показал, что надо меняться под обстоятельства, а иногда и бороться с ними. В 2020 году мы очень много мероприятий провели в онлайн-режиме, в их числе и видеоконференции с заграницей. И в конце 2021 года это дало свой результат, потому что сейчас у нас в работе такое количество проектов, которого не было даже до пандемии. Хотелось бы пожелать, чтобы в новом, 2022 году экономическая обстановка в мире стала чуть более стабильной и предсказуемой.

И для Новосибирска, как города, где живу, хочется, чтобы в следующем году он стал более комфортным для жителей, чтобы востребованные люди от нас не уезжали, а оставались здесь работать.

Вячеслав Брюханов, руководитель банковской группы «Открытие» в Новосибирской области:

– 2021 год потребовал мобилизации усилий и энергии. И поскольку не было времени особо отдыхать, год получился энергетически «густым», насыщенным. И это не год упущенных возможностей, не провальный, не тяжёлый, несмотря на коронакризис, а даже, скорее, наоборот, оказался годом новых возможностей: когда кажется, что ты можешь всё сделать и всё делаешь.

Больше всего из событий уходящего года меня впечатлил и обеспокоил разгон инфляции во втором полугодии 2021 года. Это событие, от которого мы, с одной стороны, отвыкли, потому что последние два года она снижалась. И это, конечно, не гиперинфляция, как в 90-е, но тем не менее очень много корректировок и в личном потреблении произошло у людей, и в корпоративной деятельности, связанной с этим. И получается одинаковый эффект: и бизнесмены задумались об инфляции, и простые потребители, независимо от сегмента – покупатели коттеджа или продуктов – всех одинаково затронуло. Выводы об уходящем годе банальные: никогда нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И ещё подходит фраза, которую приписывают нашему земляку: сегодня полежал, завтра отдохнул, послезавтра – нищий. И это, считаю, основной урок уходящего года.

Однако, несмотря на то, что и 2021 был достаточно результативный год, сбывшихся планов и идей, всё равно «фоново» он тяжело проходил. Поэтому хочется верить, что в 2022 году всё будет так же хорошо, но на более позитивной волне, и тогда всё то, что мы умеем делать хорошо, будет приносить больше радости.

Виктор Шкуренко, соучредитель продуктовых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск»:

– Этот год практически ничем, с точки зрения бизнеса, не отличался от прошлого. Единственное отмечу, что в 2021 году была заметная инфляция продовольственных товаров, и, наверное, все это почувствовали – это то глобальное или российское событие, что хотелось бы отметить, как значимое.

Понятно, что причина инфляции – пандемия, из-за неё производство немного разбалансировалось во всём мире, логистика подводила, были глобальные транспортные проблемы, касающиеся передвижения товаров, в том числе с Китаем как в Россию, так и в Америку. Для себя я из этого сделал вывод, что, в принципе, экономика может восстанавливаться и может приспособиться к любым потрясениям, а не только к экономическому кризису, который и так раз в десять лет происходит, но и к таким событиям, как ковид во всём мире.

При всех потрясениях, в принципе, экономика работает и чувствует себя более-менее комфортно. И как часто замечаю: если какие-то проблемы на предприятии были, то в пандемию они только усилились, а если предприятие устойчивое, то в принципе, оно выживает и в таких непростых условиях. Хочется, чтобы экономика стала в новом году более конкурентноспособной, и для этого, на мой взгляд, надо сделать ставку на частный бизнес, каким-то образом его стимулировать, в том числе и для того, чтобы бороться с инфляцией. Ожидания от нового года оптимистичные, потому что я уверен: история с пандемией должна закончиться, ведь прошло уже достаточно времени – почти два года. Вероятно, во второй половине 2022 года миру надо будет из этой пандемийной ситуации уже как-то выходить и полностью решить эту проблему, ведь так долго это продолжаться не может. Всё-таки есть ожидания, что мы вернёмся к тому, что было в 2019 году. На это основная надежда.

Вадим Ильченко, директор ГК «Верба Капитал»:

– Может быть, не самое важное, но ярко, эмоционально окрашенное для меня событие – это установка пешеходного моста через улицу Большевистскую. Для реализации замысла пришлось полностью перекрыть на несколько часов главнейшую городскую транспортную артерию. Но нам удалось это сделать согласованно и четко. Надеюсь, что мост будет радовать горожан настолько же сильно, как он радует меня. Здесь же нужно сказать про увеличение площади сити-квартала «Инские холмы» практически вдвое. Решение о продлении квартала вызревало продолжительное время, но в этом году всё сложилось. Вместо пяти ранее запланированных зданий в сити-квартале будет построено восемь. Это не только финансовый план на годы вперед, испытание готовности компании к решению градостроительных задач, но и ответственность за создание комфортной среды для многих людей.

Помимо этого, в этом году мы начали строительство первого в Новосибирске небоскреба – дома Chicago. В апреле этого года мы представили городу концепцию нового дома. С некоторой осторожностью я ждал реакцию горожан на проект и с радостью увидел, что многие люди разделяют наши ценности и требования к современному жилью. Старт строительства Chicago в Новосибирске – значимое событие года для нашей компании. Я бы не назвал уроком то, что вынес из уходящего года. Скорее, я укрепился в тех принципах, которыми уже давно руководствуюсь в жизни. И главный из них состоит в том, что, несмотря ни на какие катаклизмы, нужно делать простые человеческие дела, заниматься своим делом, любить и ценить тех, кто рядом, быть полезным людям и менять мир вокруг себя к лучшему. Ожидания от нового года простые. После периодов ограничений и карантинов хочется определенной разрядки – свободы передвижения, возможности полноценно присутствовать в концертных и театральных залах. Ожидаю снижения напряженности во многих сферах жизни, будь то международные отношения, или взаимоотношения в бизнесе.

Дмитрий Гоков, директор по цифровой трансформации Smart Consulting:

– Для меня и нашей компании 2021 год стал по-особенному интересным и позитивным. Ещё на стартсессии в начале года мы определили его как «год стабилизации и эффективности», и основные усилия команды были направлены внутрь компании и продуктов. Мы выделили время и ресурсы на рефакторинг нашей продуктовой линейки, на привлечение новых и ярких ребят в команду. И, конечно, на повышение внутренней эффективности бизнес-процессов. Все наши действия были очень вовремя. Ведь в самом деле, чтобы не только быть готовыми к переменам, но и самим формировать тренды, важна прежде всего внутренняя устойчивость системы. Именно это даёт уверенность и силу. В 2021 году сильно штормило рынок IT-специалистов. Ползли вверх зарплаты, появилось множество новых проектов и предложений. Нам необходимо было перестраивать взаимодействие с нашими командами. Здесь помог результат предыдущего 2020 года, когда мы внедрили самоуправление в компании, именно горизонтальную модель самоуправления, которую назвали «Смартократия».

В нашей компании сегодня около 200 человек и нет ни одного руководителя. Эта атмосфера вовлеченности и творчества и позволила удержать ключевые компетенции и сотрудников. Главный урок уходящего года для меня в том, что стало очевидно: происходящие вокруг изменения несут большое количество возможностей, просто их нужно разглядеть. Мы вновь убедились в том, что время кризиса – это отличная пора для перемен к лучшему. В целом отлично завершаем год, и сразу после Нового года планируем отпраздновать наш первый юбилей: пятилетие компании.

Алексей Антипин, гендиректор компании «Юнисервис Капитал»:

– Инфляция, повышение ставок, ужесточение требований к заёмщикам, с которыми мы работаем, и ограничение круга инвесторов, которые являются потенциальными покупателями подготовленных нами ценных бумаг – далеко не полный список всего, что повлияло на нашу работу в 2021 году. Тем не менее, год был успешным для нашей компании, благодаря компетенциям всей команды. Был и небольшой «прорыв» – мы зарегистрировали ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» и подали все необходимые документы на получение брокерской лицензии. Это стратегическая для нас цель, и я рад, что мы предприняли первые шаги для её достижения. Мы разместили интересные рынку выпуски облигаций для компаний «СДЭК», «Феррони», «Фаворит» и других. Сами стали эмитентом, опробовав новый инструмент – залоговые облигации. Приняли участие в ряде отраслевых мероприятий в качестве спикеров и просто слушателей.

Активность растёт, долговой рынок меняется и главным успехом считаю то, что многие изменения мы не просто предвидели. Мы ещё и сумели к ним заблаговременно подготовиться. Главный урок 2021 года – думать медленно, действовать быстро. Главное, чему научил нас год уходящий: внимательно изучать самые различные факторы, не принимать решения из соображений «раньше всегда так поступали», потому что прошлые идеи уже не работают. Ну а решившись, быстро исполнять, так как меняется всё очень быстро и побеждает тот, кто имеет возможность быть гибким. Ожиданий от нового года нет, мы, скорее, прогнозируем. В целом, есть понимание, что факторы неопределенности (в виде пандемии и её последствий), с которыми мы привыкли жить в течение последних двух лет, никуда не денутся и в новом году. Это и есть новая парадигма.

Анна Сидевич, директор одноимённой кейтеринговой компании:

– Первое и самое главное: в 2021 году мы открыли филиал в Москве и уже организовывали кейтеринг для звёзд российской эстрады на сьёмках «Квартирника у Маргулиса», для клиентов ВТБ, для компании «Вольф» и представительства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в Москве. Жизнь на два города (Москва и Новосибирск) оказалась нам на пользу, мы более чётко отстроили все бизнес-процессы. Итог 2021 года – за предыдущие несколько месяцев лучше результатов 2019-го (провальный для всех и вся 2020-й оставим за скобками). Теперь система работы компании стала более чёткой, по стандартам. Производственный отдел тоже укрепился, у нас появился шеф-повар.

Обстоятельство переезда вытянуло меня из текучки, я стала полноценным руководителем и теперь могу принимать более верные решения с точки зрения стратегии развития компании. Главный урок 2021 года: живи здесь, сегодня и сейчас, не вспоминай, что было, не загадывай на будущее, делай сегодня всё максимально хорошо, как умеешь. Считай расходы и доходы за каждое мероприятие сразу по факту, а ещё лучше заранее, и не делай ничего себе в убыток, ожидая, что потом в будущем это всё окупится. Не откладывай на завтра изготовление новых скатертей, красивые чехлы, модный декор фуршетных столов.

Делай всё максимально качественно, красиво и эффектно. Завтра такой возможности может не быть. Делай всё сразу, считай всё сразу, принимай решения и меняй без долгих раздумий. Если описать одним словом, то мы ускоряемся. Быстрее принимаем решения, быстрее меняемся, развиваемся. Делаем всё сегодня. Что было вчера, уже не работает. Что будет завтра, никто не знает.

Никаких ожиданий на 2022 год не возлагаем. Пройдёт 31 декабря 2021 года, мы работаем в эту ночь. Наступит 1 января 2022 года, и 2 января мы тоже работаем. Как работали, так и будем работать, заниматься любимым делом: проводить выездные банкеты, фуршеты и кофе-брейки в Новосибирске и Москве, а также в сибирских городах в радиусе 800 км, и в городах Москвы в радиусе 800 км. Так же будем работать и в 2022 году!

Владимир Хританков, директор ООО «Карачинский источник»

— Главная задача 2021 года, которую нам удалось решить полностью, была в непростых условиях «ковидного» года выжить, сохранить производственный потенциал, сохранить кадры, что мы и сделали. Пока точных результатов уходящего года подвести не могу, но могу сказать, что они, в целом, не хуже 2020 года. Главный урок из уходящего года — это то, что при любой ситуации не стоит расслабляться, наоборот, надо искать причины, будь то пандемия или что-другое, и преодолевать эти препятствия, а для этого коллектив должен быть настроен на максимальное желание решения поставленной задачи. Новый, 2022 год – это год, который, мы полагаем, будет для нас достаточно успешным, и одновременно, это будет год, в течение которого мы будем должны решить некоторые задачи, которые по ряду причин не удалось решить в уходящем году – их и будем реализовывать.