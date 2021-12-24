Финал года – время думать о будущем, мечтать о великом, переоценивать минувшее, восхищаться прекрасным. Возможно, вдохновением для новосибирских зрителей станет новогодняя афиша Центра культуры и отдыха «Победа».

Всех любителей хорошего кино «Победа» приглашает на новогоднюю ночь за просмотром фильмов с перерывом на бой курантов и хоровод вокруг елки. В расписании: фильм-балет «Щелкунчик» в постановке Большого театра, любимая «Карнавальная ночь», отечественная комедия «Снегурочка против всех», классическое аниме «Унесенные призраками», итальянские новогодние приключения «10 дней с Сантой», недавняя премьера мирового блокбастера «Матрица: Воскрешение» и культовые картины «Королевство полной луны» и «Реальная любовь». Каждый может выбрать фильмы по своему вкусу, свободно переходя из зала в зал в дружеской компании.

В новогоднюю ночь развлекательное шоу, феерическая музыкальная программа, изысканная кухня и выступление популярной московской электронной группы Triangle Sun ждут новосибирцев в современном клубе «Ночь», входящем в состав Центра культуры и отдыха «Победа». Кино-кафе «Премьера» приглашает на новогодний праздник в классическом интерьере: белоснежная лепнина, красный бархат, сияющая огнями елка. Для гостей приготовлен праздничный ужин и развлекательная программа с участием группы «Штрих-кот» в компании Деда Мороза.

В новогодние каникулы «Победа» приготовила для зрителей разнообразную программу показов, в центре внимания – премьера отечественной ленты «Чемпион мира» о легендарном шахматном матче, новая анимационная картина «Три богатыря и конь на троне» и сказочно-приключенческий фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Для семейного просмотра подойдет серия познавательных фильмов-выставок, знакомящих с творчеством знаменитых художников, а также записи спектаклей ведущих театров мира.

Для киноманов «Победа» предлагает впечатляющую подборку шедевров мирового кинематографа. Праздничный марафон из главных прокатных релизов «Иноекино» уходящего года – идеальная возможность провести новогодние каникулы в компании с шедеврами мирового кино и надолго зарядиться хорошим настроением. В программе – чувственное «Любовное настроение» и мечтательный «Чунгкинский экспресс» Вонга Карвая, сновидческий «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, дерзкий «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, бескомпромиссный «Таксист» Мартина Скорсезе, культовый «На игле» Дэнни Бойла, бунтарский «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана и камерная «Персона» Ингмара Бергмана.

Тематическая программа «Кино на Рождество» 7–9 января говорит с современным человеком о вере языком искусства и включает три светлых и вдохновляющих фильма к главному православному празднику в году. «Где ты, Адам?» – невероятно красивая картина о жизни закрытого мужского монастыря Дохиар на горе Афон. «Знаменный роспев» – история древнерусской церковной традиции пения. Это грандиозное зрелище на большом экране с кинотеатральной акустикой. «Алило» – фильм об уникальных грузинских песнопениях в самом лучшем исполнении. Все эти фильмы получили множество наград на фестивалях документального кино.

Также «Победа» в содружестве с компанией «Ростелеком» приглашает новосибирцев на открытый показ мультимедийного проекта «Соло для зала с оркестром», посвященного судьбе и истории Санкт-Петербургской филармонии 25 и 26 декабря. Продолжением этого проекта станут открытые фильмы-концерты 6 и 7 января, состоящие из популярных произведений Глазунова, Скрябина, Чайковского и Мусоргского.

И, наконец, выставка фотографий Вадима Махорова «Высота 650» откроется в Белой галерее с 29 декабря. Популярный в России и за рубежом фотограф и блогер родился и вырос в Новосибирске, фотографией занимается с 2009 года. На выставке представлены 59 работ, посвященных четырем основным темам: руфинг, индастриал, город и природа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Краснопольская, генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа»:

– Новогодняя программа – отличный повод напомнить, что «Победа» не только современный кинотеатр, но и выставочное пространство, и клубно-концертная площадка, и кафе. Поэтому в праздничные дни мы приглашаем зрителей посмотреть любимые фильмы, подняться в Белую галерею на фотовыставку, попасть на концерт живой музыки, посидеть за праздничным столом с родными и близкими. Разнообразие выбора обусловлено единой концепцией – нести зрителю достижения мировой культуры и искусства. До новых встреч, наши лучшие на свете зрители!