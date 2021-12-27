«Континент Сибирь» продолжает подводить итоги года в различных отраслях экономики региона и выявлять ключевых действующих лиц происходящих процессов. Финансовый сектор охватывает такой широкий спектр сегментов, что «Континент Сибирь», наряду с традиционными «Банком года» и «Банкиром года», решил также отметить участников других смежных направлений, которые вносят все больший вклад в прибыль финансовых групп.

Критерии выбора «Компании года», по версии «Континента Сибирь», остаются прежними: наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, крупные проекты, изменившие ситуацию на рынке, и так далее. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «Континента Сибирь» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Банк года: «системник» номер 13

В октябре 2021 года Банк России добавил к двенадцати уже имеющимся системно значимым банкам еще один. Этот выбор окончательно убедил экспертов в том, что размер активов – далеко не единственный критерий, определяющий «системность». В этом году к «государственным гигантам» Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, «Открытию», Промсвязьбанку и Россельхозбанку, «иностранцам» Райффайзенбанку, Росбанку и «ЮниКредиту», «частникам» Альфа-банку и Московскому Кредитному Банку, а также примкнувшему к ним в 2020 году Совкомбанку добавился банк «Тинькофф», занимавший на тот момент не 13-ое, а только лишь 16-ое место в рейтинге банков по величине активов. Впрочем, в ноябре он подтянулся до 15-го места, опередив ВБРР, опорный банк «Роснефти», который в список системно значимых пока не попал. Так же, как и «Траст», и банк «Россия», которые по-прежнему стоят в рейтинге выше «Тинькофф». И нельзя сказать, что такое решение стало для банка полной неожиданностью – акционеры «Тинькофф» были к этому готовы, но они рассчитывали, что «повышение» произойдет не раньше 2023 года. Всё прошло намного быстрее.

«Системность» банков, как уже говорилось выше, определяется не только активами, но и такими показателями, как доля по объему привлеченных средств населения или привлечение средств других банков и финансовых организаций. Нельзя сказать, что «Тинькофф» соответствовал им всем. Тем не менее, в одном критерии он, безусловно, показал себя на все сто – востребованности сегментом малого и среднего бизнеса. Так, в Новосибирской области он вошел в тройку лидеров после Сбера и традиционно сильно представленного в регионе Альфа-банка. Сейчас, когда малый бизнес очень сильно нуждается в поддержке со стороны государства, звание системно значимого банка приносит как преференции, так и серьезную нагрузку – именно эти банки становятся основными провайдерами государственной помощи бизнесу.

Параллельно общей ориентации на малый бизнес, «Тинькофф» в 2021 году первым из цифровых банков запустил Private-сегмент. Он работает в закрытом режиме с начала 2021 года, а в сентябре руководство банка провело публичный релиз. Основной упор банк, что логично, сделал на цифровые и инвестиционные сервисы, но не стал забывать и про lifestyle-направление, куда вошел, например, тур к берегам Антарктиды.

Новосибирская область стала для банка «Тинькофф» не только важным регионом присутствия, но и кузницей кадров: летом 2021 года банк объявил новый набор специалистов в свой центр разработки. Новосибирск, по замыслу руководства банка, может стать одним из ключевых центров бэкенд и мобильной разработки.

По данным banki.ru, на момент признания «Тинькофф» системно значимым банком, его клиентская база приблизилась к отметке 17 млн. По итогам первого полугодия чистая прибыль компании превысила 30 млрд рублей (что, согласно отчетности по МСФО, является рекордом) и компания поставила цель получить во второй половине года еще как минимум столько же. Рентабельность капитала достигла 46,1%, против 40% в 2020 году. Что касается активов банка, они с начала 2021 года увеличились с 877,6 млрд до 1,123 трлн рублей (на конец ноября). Текущий темп прироста – 28,01%, второе место среди топ-20 российских банков. Для сравнения: Сбер с начала года прирос на 7,75%, «Открытие» – на 9,03%, ВТБ – на 12,23%, Альфа-банк – на 14,39%.

Впрочем, безусловным лидером по приросту активов в 2021 году стал, правда, не «Тинькофф», а Дом.РФ, который набрал аж 39,82%. Он изначально работал на ипотеку, которой у «Тинькофф» не было. Зато теперь она есть – в уходящем году банк объявил о своем возвращении на рынок жилищного кредитования.

Первую попытку «Тинькофф» предпринял в 2015 году, но тогда, за пять лет до массового исхода финансовых услуг в онлайн, занять подобную нишу цифровому банку было очень тяжело. И сервис от банка представлял собой, по сути, информационный агрегатор с дополнительными функциями оформления документов онлайн. Закрылся он в 2019 году, как раз накануне пандемии. Теперь же, когда онлайн-ипотека без визита в офис стала по-настоящему востребованной услугой, банк решил сделать второй заход и в этот раз охватить весь ипотечный цикл. И заодно наладить выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. На первом этапе, по словам топ-менеджеров банка, основной упор будет сделан на рефинансирование уже имеющихся кредитов, в дальнейшем фокус будет постепенно смещаться на новые жилищные займы.

Издание The Banker также отметило среди сильных сторон «Тинькофф» его экосистемность – пусть и не все планы 2021 года оказались успешными (например, интеграционные проекты с «Яндексом» в начале года и с «АФК Система» в середине). The Banker отметил платформу безопасности и программу работы со стартапами, в рамках которой банк выступает стратегическим инвестором для перспективных компаний. Таким образом, банк «Тинькофф» становится «Компанией года-2021».

Банкир года: возвращение домой

Банкиром года «Континент Сибирь» решил назвать вернувшегося в Новосибирск Вячеслава Брюханова, который в апреле этого года возглавил банковский бизнес группы «Открытие» в Новосибирской области. Свою карьеру в этом банке он начал в 2019 году, возглавив омское представительство «Открытия».

С приходом нового руководителя новосибирское «Открытие» активно взялось за такое направление, как проектное финансирование строительства, где в начале 2021 года практически не присутствовало. Сейчас банк вошел в топ-3 финансовых организаций региона по этому направлению. «Каждый квартал добавляется два-три новых застройщика, которые готовы работать с нами. И у каждого по несколько значимых проектов», – отметили представители «Открытия».

Более подробно о строительных проектах «Открытия» – и о долгожданном переезде банка на новое место – Вячеслав Брюханов рассказывал ранее в интервью «Континенту Сибирь».

Еще одним наглядным показателем того, как изменилась работа банка за шесть месяцев его руководства, говорит соотношение активов и пассивов филиала. До весны текущего года кредитное направление развивалось опережающими темпами и на 23 млрд рублей активов филиала приходилось 45 млрд рублей пассивов. По итогам первого полугодия работы Вячеслава Брюханова активы приблизились к отметке в 40 млрд рублей. «На самом деле это не самоцель – уравнять любой ценой. Просто творческий штрих – так правильно, и все», – прокомментировал он, подводя итоги квартала. Таким образом, Вячеслав Брюханов становится «Персоной года» в банковском секторе по итогам 2021 года.

Лизинговая компания года: ворваться в топ-3

Звание лизинговой компании года в этом году достается новичку – компании «Райффайзен Лизинг», которая, по данным Национального рейтингового агентства, показала рекордный прирост в первой половине 2021 года. И вошла сразу в тройку лидеров рэнкинга НРА.

Объем нового бизнеса компании вырос за год на 135%, до 14 млрд рублей. В целом лизинговый рынок за этот период, по оценке НРА, вырос на 29% и составил 1,9 трлн рублей, а совокупный портфель российских лизинговых компаний достиг 5,6 трлн рублей, увеличившись за год на 16%.

Факторинговая компания года: «озеленение» портфеля

В Сибири, как и в России в целом, лидерское место удерживает «ВТБ Факторинг», но в этом году звание «Компании года» в сфере факторинга заслужил СберФакторинг, который увеличил свой портфель до 19% рынка и сократил отрыв от лидера (группа ВТБ удерживает 27%, против более чем 30% в 2020 году). Также СберФакторинг вышел на первое место по числу активных клиентов по итогам первых трех кварталов 2021 года (15%), второе место досталось группе ПСБ (12%).

Общая клиентская база факторингового рынка, согласно отчету АФК, увеличилась за год на 47%, до 10 тысяч компаний, число дебиторов выросло на 29% до 10,4 тысяч компаний, количество переданных на факторинг поставок достигло 9,3 млн единиц (+26% к январю –сентябрю 2020 года), средняя сумма профинансированной поставки увеличилась до 407 тыс. рублей.

Доля сделок без права регресса к клиенту в портфеле на 1 октября 2021 года достигла 78,6%, с регрессом – 19,3%, международные сделки в портфеле выросли до 2,1%. В структуре портфеля международного факторинга экспортные сделки (13,1 млрд рублей) впервые за год превзошли импортные (12,2 млрд рублей).

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Победителем стал Россельхозбанк.

Какой из банков, представленных в Новосибирске, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2021 в сфере финансов»? Россельхозбанк (40%)

ВТБ (30%)

Сбербанк (20%)

Абсолютбанк (5%)

Открытие (1%)

Альфа-Банк (1%)

Газпромбанк (1%)

Авангард (0%)

Райффайзенбанк (0%)

Тинькофф банк (0%)

Юникредит банк (0%)

Новикомбанк (0%)

Левобережный (0%)

Другой банк (указать в комментариях) (0%)

РГС Банк (0%)

Акцепт (0%)

ПСБ (0%)

Росбанк (0%)

ДОМ.РФ (0%)

Точка (0%)

Уралсиб (0%)

Совкомбанк (0%)

СМП-Банк (0%)

АК БАРС банк (0%)

Интеза (0%)

Ланта Банк (0%)

Банк "Санкт-Петербург" (0%)

Союз (0%)

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Компания года в банковской сфере — 2021 — Тинькофф Банк.

Персона года в банковской сфере — 2021 — Вячеслав Брюханов.