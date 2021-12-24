Юрий Гатилов: «Переломные тренды формируют новый рынок жилого строительства»

Новосибирские застройщики и девелоперы подводят итоги 2021 года. Внедрение института проектного финансирования, рост цен на строительные материалы, смена покупательских стратегий – все эти факторы привели к изменению рынка и стратегий компаний. Глава группы компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» ЮРИЙ ГАТИЛОВ рассказал о результатах 2021 года в Новосибирске и Барнауле, а также о рисках и возможностях 2022-го.

– С чем ваша группа компаний заходит в новый год? Каковы результаты?

– Мы в новый год заходим с успешным выполнением плана продаж. Наши результаты выглядят лучше рынка в целом. Меня радует, что компания «Новосибирский квартал» продолжает динамично развиваться в этот непростой период: суммарно наша группа компаний построила в 2021 году в Новосибирске и Барнауле более 220 000 квадратных метров жилья. Это солидный результат, свидетельствующий о правильной стратегии компании.

В минувшем году мы продолжили работу над качеством наших проектов: усилили инфраструктурные решения, улучшили квартирографию, начали применять новые фасадные решения. В конце 2021 года мы досрочно ввели в эксплуатацию наш знаковый объект «Дом на Дачной», а затем открыли новый офис компании в этом здании. Также продолжается строительство наших флагманских проектов на территории Новосибирской области – микрорайона «Фламинго» и жилого комплекса «Кольца». Объемы приличные, экономика по объектам хорошая, поэтому, несмотря на то, что легким этот период не назовешь, результаты радуют.

– Насколько условия, в которых пришлось действовать застройщикам и девелоперам в 2021 году, отличались от привычных?

– 2021 год, скорее всего, сохранится в памяти, как непростой период для нашей отрасли. Это был год проявления переломных трендов, которые были заложены несколько лет назад. Я имею в виду обязательное внедрение института проектного финансирования со счетами эскроу и жизнь в условиях ограничений, связанных с пандемией. Вот эти два обстоятельства сошлись в единой точке на нашем рынке, и весь этот год прошел под знаком перехода в абсолютно новую реальность, которой на нашем рынке еще не было.

– Для ваших компаний эти трансформации становятся вызовом?

– Нет, не становятся. Дело в том, что преодоление кризиса зашито в ДНК и «Жилищной инициативы», и «Новосибирского квартала». Я создавал первую компанию в 1998 году. Помните, что там произошло с курсом доллара? Нам пришлось много работать, чтобы встать на ноги, окрепнуть репутационно, нарастить ресурсы. В кризис 2008 года мы смогли увидеть перспективу и мощно увеличили объемы. Каждый кризис становится для нас трамплином для выхода на новый уровень, поэтому я не вижу никаких новых вызовов. По обеим компаниям – «Новосибирскому кварталу» и «Жилищной инициативе» – у нас на 2022 год поставлены серьезные задачи. Важно, что к периоду турбулентности мы пришли с собранной, сплоченной командой профессионалов.

– Только ли ценовые изменения мы увидим на рынке в 2022 году?

– Цены – это лишь лакмусовая бумажка. Интенсивность их роста говорит об активности процессов изменения нашей отрасли. По ценам можно судить, что в жилом строительстве происходит что-то глобальное и очень серьезное. Я уверен, что 2021 год был последним годом привычной статистики объемов ввода. В 2021 году завершилась инерция накопленных ранее разрешений на строительство. Все системные игроки к этому году, так или иначе, свои продукты завершили. В будущем году будут доминировать компании, которые смогли трансформироваться, перегруппироваться. Уверен, объектов будет все-таки чуть меньше, чем это требуется рынку. Насколько меньше, увидим в 2022 году по итогам ввода в эксплуатацию.

– То есть, цены продолжат в 2022 году свое поступательное движение?

– Да, но я думаю, что темпы повышения будут ниже, чем в 2021 году и во второй половине 2020-го. Продолжение роста объяснимо: объективно пока еще предложение не догнало спрос. Для того, чтобы заместить те объемы, которые исчезли в связи с введением проектного финансирования, нужно гораздо больше времени, чем истекшие три года. Предположу, что этот фактор будет преодолен только к 2024 году.

– В чем, для вас, различия новосибирского и барнаульского рынков жилой недвижимости? Приходится ли менять подходы в зависимости от локации?

– В целом они похожи. Думаю, сторонние игроки вообще не видят разницы. Изнутри мы, конечно, видим больше нюансов. В Барнауле более остро ощущается проблема с земельными участками. Аукционов практически нет, перспективных участков все меньше – это одна сторона медали. Второй важный момент заключается в том, что в Барнауле нет притока населения, а покупательская способность падает. Новосибирск, в части доступности земельных участков, испытывает похожие проблемы, но все же здесь пока ситуация не настолько острая. К тому же в столицу Сибири приезжает много людей с Севера, из окружающих городов, он выглядит более перспективным, динамичным. Безусловно, это разгоняет спрос на жильё, хотя не сопоставимый, конечно, с тем, что мы видим в столицах.

– За месяц до 2022 года компания «Новосибирский квартал» сдала знаковый проект «Дом на Дачной». Вы говорили, что это первый шаг компании к строительству серьезных объектов непосредственно в столице Сибири. Насколько этот опыт удачен?

– Мы довольны результатом, причем и качеством объекта, и экономическим эффектом. «Новосибирский квартал» построил хороший, красивый дом в центре города с подземной парковкой. Мы вышли в новый класс жилья и показали, что вполне состоялись как строительная организация и готовы работать на территории города. Основной объем квартир продан, осталось несколько больших полногабаритных «трёшек». Для кого-то это отличный шанс купить отличную квартиру в хорошем месте по вполне комфортной цене.

– Когда в завершающую стадию войдет ваш крупный проект «Фламинго»?

– К счастью, там нам еще строить и строить. Мы купили в данной локации огромный участок земли, и на момент покупки даже сомневались в правильности этого решения. Однако сейчас понимаем, каким верным и стратегически грамотным оно было. Сегодня участок застроен нами примерно на 70%, то есть в пятилетней перспективе мы будем работать на этой площадке. Проект вошел в приятную для любого застройщика стадию, когда продукт становится узнаваемым на рынке, получает хорошую обратную связь, и продажи совершаются легко, без проблем. Похожая ситуация с Краснообском, где мы возводим жилой комплекс «Кольца». Локация настолько привлекательна для покупателей, обладает таким мощным потенциалом, что мы связываем с ней свои дальнейшие планы.

– Какого жилья сейчас не хватает на рынке?

– Уверен, что мы в краткосрочной перспективе увидим повышенный спрос на малоэтажные дома, а также усилится тренд индивидуального жилищного строительства. Сегодня он уже подкрепляется со стороны государства выгодными условиями по сельской ипотеке. Пандемия стала триггером для изменений потребительского поведения – люди захотели жить на земле! Мы этот тренд видим и начинаем работать с ним.

– На чем сфокусирована сегодня ваша команда?

– Мы входим в совершенно новый рынок: с новыми правилами, игроками, новыми факторами роста и падения. Освоиться в нем, сохранить свою долю, нащупать меняющиеся запросы покупателя – я смотрю на этот процесс, как на интересную задачу. Иногда «высокотехнологичные гиганты» при первых же трудностях начинают сыпаться, как карточные домики, а у нас кипит работа и есть полная уверенность в способности преодолеть любой кризис. Важно, что все переменные находятся вне зоны нашего контроля: изменения законодательства, пандемия, макроэкономика, экономическая ситуация внутри страны. Мы вынуждены быть очень гибкими, наращивать скорость реакции. Для строительной сферы, когда-то считавшейся консервативной и инертной, это действительно интересный период.

– В целом компания в этот непростой и интересный период поменяла ли как-то стратегию, может, вы стали в чем-то аккуратнее?

– Хороший вопрос. Компания сейчас начинает разрабатывать стратегию углубления в тщательность подготовки проектов. Мы будем концентрироваться на продуманности объектов, подготовленности концепций, исполнительской дисциплине, качестве строительства. То есть мы будем пытаться улучшать товар изнутри. А как вы знаете, этому процессу конца нет, он бесконечен. Именно в этой части можно совершать интересные находки, творить. И на самом деле это очень интересный процесс, потому что во всем мире происходит бурное видоизменение сферы девелопмента, и мы хотим в этом процессе оставаться актуальными.

– Чего вы ждете от 2022 года?

– Новых возможностей! Их я желаю и всем новосибирцам. Можно бесконечно возлагать ответственность за то, что происходит в твоей жизни, на правительство, вирусы, плохую погоду, но, в конечном счете, только мы решаем, какие дома построятся в результате нашей активности. Я понимаю, что в 2022 году мы будем много, с вдохновением работать. И пусть плоды наших усилий радуют новосибирцев.

Дорогие друзья! В наступающем году я желаю вам, нашим покупателям, партнерам, коллегам и всем новосибирцам, сохранять, во что бы то ни стало, прекрасное настроение и бодрость духа! Пусть крепчает наше сибирское здоровье, растет желание жить и творить. Позади год Крысы, который принес нам пандемию коронавируса, позади год Быка, который растоптал экономики многих стран. Сейчас год Тигра, и мы должны стать умными, сильными, мощными. Я желаю всем нашим покупателям, партнерам, друзьям выдержки, приверженности ценностям и вдохновения.

Пусть работа будет интересной, и обязательно найдется время на отдых и спорт. Пусть весь 2022 год вам сопутствует хорошее настроение, а близкие и любимые будут рядом!

ООО «СЗ «Новосибирский квартал»

г. Новосибирск,

ул. Дачная, 42/1, офис 2

Тел.: (383) 347-11-11

novisibirsk-nk@yandex.ru

www.nsk-kvartal.ru

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