Владимир Путин прокомментировал проблемы с углём в сибирских регионах

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 23 декабря прокомментировал сложную ситуацию с приобретением угля, с которой в этом году столкнулся ряд регионов Сибири. Он также пообещал проверить обстановку с обеспечением топливом в Алтайском крае.

На итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря был задан вопрос о том, какие меры может предпринять федеральная власть в ситуации дефицита угля из-за его резкого подорожания, сложившейся в ряде регионов Сибири в начале зимы. Речь, в частности, шла о Локтевском районе Алтайского края.

«Уверяю вас, что компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, обеспечивают приличный уровень заработной платы своим работникам. Они наверняка пошли бы, если бы перед ними поставили вопрос своевременно, на то, чтобы обеспечить и соответствующий уровень ценообразования для регионов. Поэтому это просто упущение и муниципалитетов, и регионов», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Ситуацию в Алтайском крае президент пообещал проверить. Он также отметил, что проблему подорожания угля в регионах можно решать с помощью предоставления субсидий.

«Путь простой: субсидии. Мы же их предоставляем, в том числе, для прохождения осенне-зимнего максимума. Просто нужно своевременно реагировать на это», — сказал Владимир Путин, напомнив, что главы регионов заявляли о готовности к началу отопительного сезона.

Напомним, на итоговой пресс-конференции Владимир Путин также назвал сибиряков «золотым фондом» страны.