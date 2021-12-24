Что будет с рынком стройматериалов? Итоги и прогнозы «Сибцема»

Уходящий 2021-й принес цементной отрасли существенный подъем и улучшил показатели производства после спада последних лет. Холдинг «Сибирский цемент» сумел нарастить выпуск продукции, в том числе за счёт участия в крупных инфраструктурных проектах. Об этом и других итогах года – в материале «Континента Сибирь».

В текущем году производители цемента отметили повышение спроса на свою продукцию. С января по ноябрь на пяти заводах холдинга «Сибирский цемент» выпустили около 4,9 млн тонн цемента – на 13% больше по сравнению с аналогичным показателем 2020-го.

В Новосибирске цемент, выпущенный заводами холдинга, применялся при строительстве 4-го моста через Обь, Ледового дворца «Новосибирск-Арена», также его отгружали для реконструкции аэропорта «Толмачёво», возведения многих других стратегически важных объектов. В том числе, в сфере жилищного строительства.

«Ускорение темпов возведения жилья и реализации инфраструктурных проектов привело к тому, что ёмкость цементного рынка Сибири с учётом Бурятии и Забайкальского края в 2021 году выросла. По нашим прогнозам, потребление цемента в макрорегионе по итогам 12 месяцев достигнет 6 млн тонн. При этом общая мощность заводов холдинга – 9 млн тонн в год. На сегодняшний день загрузка наших предприятий едва достигает 57%. Поэтому мы готовы наращивать объёмы, обеспечивая строителей Сибири, Урала и многих других регионов высококачественными материалами», – подчёркивает первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

Благодаря хорошему спросу показатели производства улучшили все предприятия «Сибцема», не исключение – и два самых мощных. Так, «Топкинский цемент» за 11 месяцев выпустил почти 2,1 млн тонн готовой продукции – на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А завод в Искитиме улучшил результат на 21% , произвёл около 1,1 млн тонн стройматериалов.

«В уходящем году нам удалось выйти на «допандемийный» уровень инвестиций – в техническое переоснащение предприятий вложено 4,1 млрд рублей, – говорит вице-президент по инвестиционному развитию АО «ХК «Сибцем» Александр Черепанов. – Средства направлены на обновление морально и физически устаревшего оборудования, расширение парка подвижного состава, автоматизацию технологических процессов».

Более полумиллиарда рублей составили затраты на реализацию экологических проектов холдинга. Так, на заводе Искитима продолжается работа в рамках комплексного экологического разрешения, полученного ещё в декабре 2019 года.

В настоящее время предприятие осуществляет техническое перевооружение аспирации колосниковых холодильников вращающихся печей № 7 и 9 в цехе «Обжиг», выполняет замену газовой горелки на печном агрегате № 9. На заводе в Топках недавно завершилась модернизация технологической линии № 1 с установкой современного электрофильтра швейцарского производства.

Использование данного оборудования позволяет практически на 90% снижать количество выбросов неорганической пыли от первой печи. Сейчас аналогичный проект реализуют на печном агрегате № 2. На «Красноярском цементе» раньше установленных законодательством сроков введена в эксплуатацию автоматическая измерительная система контроля выбросов. Комплекс осуществляет непрерывное измерение массовой концентрации оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, определяет массу взвешенных частиц, объёмную долю паров воды, параметры газового потока. Данные раз в сутки поступают в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. В случае превышения показателей выбросов производится оперативная корректировка технологического процесса.

В 2022-м на техперевооружение производств холдинг выделит 8,1 млрд рублей. Готова компания и к росту спроса. Однако обеспечить точное планирование объёмов производства цементникам не позволяет дефицит сведений о масштабах будущего строительства в регионах.

В 2021 году холдингу удалось

выйти на «допандемийный»

уровень инвестиций

«Мы регулярно рассылаем письма в органы власти с просьбой предоставить информацию об объёмах будущего строительства, обращаемся в строительные организации, чтобы они передали нам прогноз своих потребностей. Но ответа не получаем, в итоге не имеем возможности заниматься эффективным планированием и прогнозированием. Между тем производство цемента – сложный процесс, мы не можем взять и выдать продукцию сразу же после поступившей заявки», – объясняет Геннадий Рассказов.

По его словам, ситуацию спасает выпуск продукции с «запасом». Кроме того, «Сибцем» имеет собственное транспортно-логистическое подразделение — в составе холдинга функционирует компания «КузбассТрансЦемент», в парке которой – более 4600 вагонов. Подобный подход позволяет оперативно отгружать потребителям продукцию и обеспечивать её своевременную доставку.

Ещё одна «головная боль» у цементников, как и у других добросовестных производителей стройматериалов, появилась после вступления в силу Федерального закона № 170 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». С принятием данного закона фактически прекратился государственный контроль над оборотом отдельных видов стройматериалов. Большими усилиями экспертам удалось привлечь к проблеме внимание Правительства страны. И сегодня в «Сибцеме» надеются, что ситуация вернётся в нормальное русло, а российский рынок удастся спасти от засилья опасного фальсификата.