Путин охарактеризовал сибиряков на итоговой пресс-конференции

На ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин назвал Сибирь уникальным местом, а её жителей – «золотым фондом» страны. При этом представители большинства сибирских регионов так и не смогли задать свои вопросы главе государства.

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря представитель российского телеканала задал вопрос, почему глава государства традиционно ездит в сибирскую тайгу с министром обороны страны Сергеем Шойгу, но не берёт с собой премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Президент пошутил, сказав, что, если будет брать с собой ещё и председателя правительства, будет некому работать. При этом Владимир Путин признался, что хотел бы жить в Сибири и назвал её жителей «золотым фондом» страны.

«В Сибири я бы хотел жить, мне она нравится. Здесь уникальная экосистема. И уникальные люди, золотой фонд России по своим ценностям и моральным качествам», — сказал Владимир Путин, отметив, что Сибирь является частью его жизни, поскольку он регулярно там бывает с 2000-х годов.

Стоит отметить, что представители почти всех сибирских регионов на пресс-конференции так и не смогли задать вопросы президенту.

Напомним, в декабре жители Томска обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «вернуть» им арестованного мэра Ивана Кляйна.