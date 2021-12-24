Toyota найдет нового официального дилера в Красноярске

Российский дистрибьютор Toyota ищет второго официального дилера в Красноярске. Информация об этом размещена на сайте представительства марки. С 2018 года единственным официальным дилером бренда является самый крупный сибирский авторитейлер – «Медведь Холдинг».

Напомним, что основанный Николаем Бяковым красноярский «Медведь Холдинг» запустил дилерский центр Toyota в октябре 2018 года на улице Караульной. На тот момент в группе компаний отмечали, что на этой же территории начнется строительство нового официального дилерского центра Lexus, а затем – реконструкция существующего здания для соответствия стандартам бренда Toyota. В итоге в ноябре 2020 года группа компаний успешно запустила полнофункциональный салон Lexus, построенный в новой архитектурной концепции бренда, а 1 июля 2021 года — обновленный дилерский центр Toyota. Таким образом, после того, как «Медведь Холдинг» выполнил свои обязательства и открыл полнофункцинальные салоны Toyota и Lexus в соответствии со стандартами брендов дистрибьютор объявил о расширении.

Решение Toyota иметь в регионе второго дилера связано с емкостью рынка – в соседнем Новосибирске у марки также двое дилерских центров – на Станционной («Автомир») и Большевистской («Восток Моторс»). В Красноярске у Toyota при прежнем партнере (ГК «Крепость») в городе было также два дилерских центра – на проспекте Котельникова («Тойота Центр Красноярск Запад») и на Партизана Железняка (ПКФ «Крепость»). Таким образом, есть основания для наличия в регионе двух дилерских центров, учитывая, что на сегодня единственным салоном является дилерский центр «Медведь Холдинга» на Караульной.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 3 квартала 2021 года в Красноярске было продано 1047 новых автомобилей Toyota. Для сравнения: за этот же период в Новосибирске было продано 1518, а в Иркутске 886 новых автомобилей Toyota.

По данным сайта ООО «Тойота Мотор», заявки от дилеров принимаются до конца текущего года.

По мнению участников рынка, участниками тендера могут быть как местные игроки рынка, так и дилеры Toyota из соседних регионов Сибири. В частности одним из очевидных претендентов называется нижегородский холдинг «АГАТ», который в 2021 году вышел в Красноярск с покупкой ГК «ББР-Авто» (официальный дилер Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover). В состав «ББР-Авто», к слову, входило здание «Тойота Центр Красноярск Запад», где располагается «Техцентр 24». Среди красноярских дилеров, по мнению участников рынка, можно ожидать участия в тендере «СИАЛАВТО» (официальный дилер KIA, Renault, Changan в Красноярске). Среди действующих партнеров Toyota претендовать на дилерство могут также тюменская ГК «Восток-Моторс» (официальный дилер Toyota в Новосибирске), московская ГК «Автомир» (официальный дилер Toyota в Новосибирске), СП «Бизнес Кар» (официальный дилер Toyota в Кузбассе) и самый крупный игрок российского авторынка – федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО».

Впрочем, еще одним претендентом станет сам «Медведь Холдинг», который в случае победы сможет открыть еще один дилерский центр Toyota и сохранить «эксклюзив» по бренду в регионе. В 2018 году красноярскому авторитейлеру уже удалось переиграть в тендере такие крупные компании, как «КЛЮЧАВТО» и «Автомир». На сегодня «Медведь Холдинг» кроме Toyota и Lexus также официально представляет Volkswagen, Skoda, BMW, Mitsubishi, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, Suzuki, Lada, Geely и является самым крупным дилером Сибири. В 2021 году тендер на дилерство в Красноярске объявил и дистрибьютор Hyundai. На сегодня его единственным дилером в этом городе является «Медведь Холдинг», ранее открывший два салона корейской марки.

Напомним, что до 2018 года интересы Toyota в Красноярском крае и Хакасии представляла группа компаний «Крепость» Александра Кангуна. В апреле 2018 года она по решению дистрибьютора утратила статус официального дилера Toyota и Lexus в обоих регионах.

Позднее предприятия группы компаний были признаны банкротами, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Александра Кангуна. В июле 2018 года к вопросу решения проблемы с клиентами Toyota и Lexus, не получившими свои автомобили, подключался сам дистрибьютор. Подробнее о ситуации с «Крепостью» «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.

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