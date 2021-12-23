Вице-спикера красноярского Заксобрания отправили из больницы в СИЗО

Суд в Красноярске отправил под арест обвиняемого в растрате заместителя председателя краевого парламента Сергея Натарова. Депутата взяли под стражу прямо из больницы, куда он попал после своего задержания.

Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения вице-спикеру Законодательного собрания региона Сергею Натарову, обвиняемому по ч.4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

Как сообщили в пресс-службе суда 23 декабря, Натаров останется под стражей до 20 февраля 2022 года.

Накануне Сергей Натаров попал в больницу с подозрением на инфаркт, из-за чего заседание суда, где в этот день должны были избрать ему меру пресечения, было отложено. По данным Telegram-канала «Борус», из медучреждения в следственный изолятор его забирали с повышенным артериальным давлением.

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР, депутат Госдумы РФ прошлого созыва Сергей Натаров был задержан 22 декабря. Следственные действия в отношении депутата связывают с уголовными делами, по которым проходит его сын, бывший советник губернатора региона Александра Усса, Антон Натаров.

Антон Натаров был арестован по подозрению в мошенничестве в 2019 году. По данным следствия, с февраля 2018 года по март 2019 года он вместе с представителем одной из политических партий в Красноярском крае реализовал мошенническую схему с устройством на работу своих знакомых. Целью этих действий было систематическое хищение бюджетных средств организации. Средства изначально предназначались для закупки каменного угля в город Игарка.

Сейчас Антон Натаров находится на свободе.