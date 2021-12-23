22:43
Путин охарактеризовал сибиряков на итоговой пресс-конференции
21:06
Вице-спикера красноярского Заксобрания отправили из больницы в СИЗО
19:08
В 2021 году новосибирские ТЭЦ произвели рекордное количество тепла
18:17
На свалку во дворе в новогодние праздники новосибирцы смогут пожаловаться по WhatsApp
18:05
Шестнадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области
17:16
Кемеровский суд прекратил преследование одного из фигурантов дела о вымогательстве акций разреза «Инской»
17:07
Мэрия Новосибирска прокомментировала обыски в «земельном» департаменте
15:44
Житель Новосибирска подал в суд в связи с отстранением от работы из-за отказа вакцинироваться
15:40
Предполагаемый поджигатель томской «Ленты» объяснил причины своего поступка
13:07
Территорию Военного городка под Новосибирском продали за 780 млн рублей
12:24
Депутаты Заксобрания Новосибирской области участвуют в региональной акции «Ёлка добра»
12:10
Как изменится расписание новосибирских электричек в рождественские праздники?
11:42
Новосибирский метрополитен проверяют спецслужбы после сообщения о минировании
11:05
В Красноярске авиакомпанию «Победа» оштрафовали за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса
10:11
В центре Новосибирска открылся грузинский ресторан
10:06
Искитим Новосибирской области могут включить в федеральный проект «Чистый воздух»
21:50
Билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Участник строительного рынка Новосибирска
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.