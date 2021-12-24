В новосибирской «Пятёрочке» открылся «Фермерский островок»

«Пятёрочка» открыла первый в Сибири «Фермерский островок», на прилавках которого представлена продукция местных производителей. Более десятка хозяйств региона уже выставили на продажу охлаждённое мясо, крафтовые сыры, полуфабрикаты и другие продовольственные товары.

Новосибирский «Фермерский островок» открылся в «Пятёрочке» по улице Галущака, 1А, сообщили в пресс-службе торговой сети 23 декабря.

Проект реализуется совместно с Корпорацией МСП и областным Агентством инвестиционного развития при поддержке министерства промышленности и торговли. Согласно инициативе, местные фермеры, относящиеся к малым и микропредприятиям, смогут на постоянной основе размещать свою продукцию в магазинах «Пятёрочка» — в так называемом формате shop-in-shop (магазин в магазине).

Для участия в проекте производители должны объединиться в кооператив, который становится оператором конкретной торговой точки, или войти в уже действующее объединение.

Оператором пилотного проекта в Новосибирске стал сельскохозяйственный кооператив «Возрождение». Сейчас на открытой торговой площадке представлена продукция 15 хозяйств из разных районов области.

Как сообщил председатель кооператива «Возрождение» Арсен Восканян, сейчас в объединение входит восемь хозяйств. Кооператив также работает с новыми поставщиками.

«Мы планируем открытие «островков» и в других районах Новосибирска и соответственно расширение круга наших поставщиков и членов кооператива. Наша задача в этом проекте — организация регулярных поставок качественной продукции и пополнение предлагаемого покупателям ассортимента», – цитирует пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» Арсена Восканяна.

Основные условия для размещения продукции на полках «Фермерского островка» — сертификация продукции и регистрация фермера или предприятия в регионе. Присоединиться к проекту может любое фермерское хозяйство или кооператив.

«В этом вопросе наш центр поддержки фермерства и сельхозкооперации готов помогать: консультировать, готовить документы и так далее. Это прекрасная возможность для мелких сельхозтоваропроизводителей региона выйти на новые рынки сбыта, и ей обязательно надо пользоваться», — отметил глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов.

«Сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит местным производителям реализовывать свою продукцию в наших магазинах, а покупатели получат доступ к широкому ассортименту местной фермерской продукции. Операторы-кооперативы будут развивать новые локации совместно с торговой сетью и открывать новые торговые точки, расширяя количество фермеров-участников проекта», – сообщил директор департамента по взаимодействию с государственными органами федеральных торговых сетей Х5 Алексей Иванов.

До конца 2021 года «Пятёрочка» планирует запустить «Фермерский островок» в Омской области, а в 2022 году — в Тюменской и Московской областях, а также других регионах.