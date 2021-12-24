ООО «Метр» – молодой проект на рынке недвижимости Новосибирска, который начал свою деятельность в 2020 году. Компания участвует в реализации девелоперских проектов: в её зоне ответственности эффективный маркетинг и продажи объектов жилой недвижимости. О результатах прошедшего года, быстром росте компании и успешных продажах на сибирском рынке – в интервью с директором компании «Метр» ЭДУАРДОМ ЛЯХОВЫМ.

– Компания «Метр» на старте и сейчас. В чём отличия, и каков контраст?

– К концу 2021 года наша компания набрала большие темпы развития. В начале пути в команде «Метра» было шесть человек, сегодня в штате больше 50 профессионалов. Офис на старте деятельности нам заменял вагончик на стройке первого проекта, сейчас у нас четыре офиса, не считая восьми отделов продаж в разных частях города. Абсолютно точно можно сказать, что за год нашей работы в качестве самостоятельного бизнес-проекта нам удалось стать уверенным участником рынка недвижимости Новосибирска.

– Как вырос оборот компании за последний год? Какими новыми сделками гордитесь?

– Ежемесячно компания проводит в среднем 100 сделок с объектами жилой недвижимости на сумму от 300 до 500 млн рублей. За 2021 год нам удалось заключить 145 агентских договоров по всем объектам и более 1000 сделок с недвижимостью. К первым двум партнёрам-застройщикам – ГК «ЁЛКА девелопмент» и ОАО «ТДСК» – добавились ООО «СЗ «Оловозаводская» и «СЗ «Огни Сибири», а наш портфель вырос с двух проектов до восьми.

– Расскажите подробнее о проектах: какие комплексы находятся в портфеле «Метра», какие достойны особого внимания?

– В этом году был введён в эксплуатацию первый проект в портфеле нашей компании – дом с бассейном «Новые снегири». Ещё до момента ввода дома в эксплуатацию нашей команде удалось продать абсолютно все квартиры в комплексе, это 321 позиция на сумму свыше 1 млрд рублей.

В ряду наших проектов по-прежнему квартал «Аквамарин», за 2021 год было продано 505 квартир на сумму порядка 2 млрд.

Совсем недавно был введён в эксплуатацию дом «Воздух» – новый проект в портфеле нашей компании, достойный особого внимания. Компания «Метр» вдохнула новую жизнь в известный многим проект «Огни Сибири»: провела ребрендинг и реанимировала продажи. На сегодня свободных квартир в доме «Воздух» осталось всего 85 из 327. В планах – завершить продажи за первое полугодие 2022 года.

В 2021 году наш портфель также пополнили проекты: Дом у леса «Вознесенский», «Никитина, 128», клубный дом «Наследие» и совершенно особенный проект – эко-квартал «Akadem Klubb», созданный с привлечением европейских архитекторов по скандинавским мотивам, безупречно вписавшимся в сибирский пейзаж.

– В чём видите залог успеха молодой компании, выходящей на конкурентный рынок?

– Как бы банально ни звучало, но все результаты в компании достигаются слаженной командной работой профессионалов. Результат, которым «Метр» может гордиться сейчас, – исключительно результат труда и заслуга наших сотрудников.

Их силами выстроена эффективная партнёрская сеть и заключены договоры со всеми крупными агентствами недвижимости, на сегодняшний день это 587 агентств недвижимости и более 4000 лояльных к нам риэлторов, а ежемесячная сумма агентских выплат уже превышает 5 млн. Наши специалисты ежедневно взаимодействуют с ведущими федеральными и региональными банками, а долю сделок с ипотекой нам удалось довести до 70%.

Каждый наш сотрудник – уникальный специалист в сфере недвижимости, способный на самом высоком уровне выполнять задачи по каждому циклу работы над проектом. Мы ценим человеческий ресурс и вкладываемся в профессиональное развитие своей команды, это важно. В обучение сотрудников компании уже инвестировано свыше 4 млн рублей, что эквивалентно почти 100 000 рублей на каждого члена нашей команды. Я рад, что мне удалось сформировать команду из людей с активной жизненной позицией, стремящихся к личным и командным результатам. К слову, на сегодня в компании открыто 11 вакансий, мы в поисках профессионалов, готовых расти вместе с нами.

– Вы довольно быстро развиваетесь и за год работы компании как самостоятельного бизнес-проекта уже готовы похвастать завидными успехами на рынке. Расскажите, в чём уникальность «Метра»?

– Ответственность. Умение брать на себя ответственность – особенно ценное умение в бизнесе. Учитывая весь опыт, накопленный на пройденном компанией пути, могу сказать точно: мы уже неоднократно доказывали свою способность брать на себя обязательства и выполнять их. Именно поэтому застройщики готовы доверять нам работу по продвижению и продаже недвижимости в рамках своих проектов. С нами в плюсе все: покупатели получают желаемые квартиры, а компания застройщика – максимально возможную прибыль, и это важно!

– Каковы ваши планы на 2022 год?

– Мы рады замечать, что наши услуги востребованы на рынке недвижимости, и не думаем останавливаться на достигнутом. В 2022 году мы планируем кратно увеличить портфель девелоперских проектов и список партнёров- застройщиков.

По нашим предварительным расчётам, общая стоимость квартир, которые будут находиться в эксклюзивной продаже у «Метра», превысит сумму 12 миллиардов рублей, а ежемесячный объём продаж нашими специалистами по недвижимости составит сумму от 500 до 800 млн.

– Как насчёт долгосрочных планов? Компания «Метр» через три года – какая она?

– Безусловно, мы ставим перед собой долгосрочные планы. В 2025 году мы видим себя на рынках недвижимости в семи крупных российских городах. По нашим расчётам, ежемесячный объём продаж «Метра» к этому времени составит 3 млрд рублей.

Поверьте, мы сделаем всё возможное, чтобы реализовать свои амбициозные задачи: фундамент давно заложен, сейчас – период активного роста и развития.

– Эдуард, что скажете о прогнозах относительно рынка недвижимости на 2022 год?

– Совершенно точно могу сказать, что современный девелопер будет вынужден строить дома для молодых семей. Учитывать их пожелания, опыт, образ жизни, предпочтения в досуге и взгляды на уровень комфорта. Изучать поведение будущих жильцов, обращать внимание на детали, продумывать логику будущего проекта. Время спекулянтов на рынке недвижимости подходит к концу, отныне всё внимание будет сконцентрировано на реальных потребностях реальных людей.

Тел.: (383) 331-50-31

metr-nsk.ru

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