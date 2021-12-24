В Новосибирской области представители бизнеса заинтересованы в развитии проектов в области туризма на землях лесного фонда, городских лесов и в водоохранных зонах. Однако потенциальные инвесторы зачастую сталкиваются с рядом сложностей. Что мешает реализации таких проектов в регионе, и какие условия могут поспособствовать изменению ситуации – в материале «Континента Сибирь».

Вопросу путей поиска решений был посвящён круглый стол, организованный в ноябре в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области, где участники обсудили трудности реализации инвестиционных проектов и проектов в области туризма.

Как отметил руководитель департамента по развитию экономики и инвестициям исполкома МА «Сибирское соглашение» (МАСС) Дмитрий Лапин на круглом столе, в комплексный инвестиционный проект МАСС «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири» на сегодня включены 73 проекта в 11 регионах России. Общий объем вложений – 256 млрд рублей, из которых 206 млрд рублей приходится на частных инвесторов. Однако, по его словам, сегодня они сталкиваются с ограничениями, созданными существующим законодательством, которые мешают реализации этих проектов.

Сложности и ограничения, о которых говорили участники круглого стола, касаются не только Новосибирской области и во многом связаны с существующим федеральным законодательством. Например, земли лесного фонда находятся в федеральной собственности и могут быть переданы инвестору только на правах долгосрочной аренды. Но, как рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, сложная процедура получения участка в аренду и большой перечень предъявляемых к арендатору требований, при нарушении которых договор аренды расторгается в одностороннем порядке, а земля изымается со всеми возведёнными на ней объектами, отталкивает инвесторов.

«Кроме того, инвесторы, планирующие реализовать проекты вдоль береговой линии, сталкиваются с такой проблемой: пользование земельными участками регулируется земельным законодательством, а примыкающая к участкам водная гладь – водным. И у владельцев земельных участков нет приоритетного права выкупа или получения в аренду водных участков. Они должны получать их с аукциона на общих основаниях, – рассказал Александр Зырянов. – Такое положение вещей, когда по сути у единой территории возникает два собственника, невольно приводит к конфликту интересов и ставит под угрозу дальнейшую реализацию проектов».

Говоря о Новосибирской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в НСО Николай Мамулат уточнил, что в регионе для реализации рекреационных проектов на сегодня выделено всего 67 га земель лесного фонда. Из них 54 га приходится на Маслянинский район, где, в том числе, планируется построить экопарк «Хомутина» стоимостью около 500 млн рублей. Но и на этой территории инвесторы не берутся за освоение земель для развития экотуризма.

«С точки зрения бизнеса и предпринимателей, эта тема очень важна. У нас в аппарате есть несколько обращений от предпринимателей, которые хотят развивать туризм, рекреацию как раз на прибрежных, лесных зонах. Когда мы хотим посоветовать им, куда обращаться, как арендовать тот или иной земельный участок, упираемся в законодательство, – сообщил Николай Мамулат. – Непонятно, почему у нас в Новосибирской области существует этот тормоз для развития туризма. Нужна такая политика государства, чтобы и лес был цел, и бизнес развивался, и люди отдыхали. И чем больше таких зелёных зон мы отдадим под рекреацию, тем больше будет в них порядка. Я за то, чтобы на этих зелёных зонах развивать предпринимательство, чтобы они находились в прекрасном состоянии».

Говоря о трудностях при реализации инвестпроектов, директор центра развития туризма Маслянинского района Новосибирской области Елена Воротникова поделилась, что проблемы есть с туробъектом «База у Чупинского пруда». «Когда-то лес на этом участке относился к сельхозземлям, там построили базу отдыха, водопад, пруд, а потом участок перенесли в лесхоз – и сейчас база разрушается. И инвесторы боятся связываться с этим проектом», – констатировала она.

Практика изменения назначения земель без ведома собственника также была названа как одно из препятствий реализации инвестпроектов в сфере туризма. Так, например, у земель рекреационного назначения категория менялась на земли городских лесов, что сделало невозможным реализацию ранее запланированных инвестпроектов.

А глава администрации Ордынского района Новосибирской области Олег Орел считает, что основная проблема заключается в том, что если территории нет в рекреации, то её нельзя внести в генплан. «Пока инвестор не будет понимать, что территория находится в рекреации, никогда не придёт на неё с деньгами. И ждать не будет переоформления земли несколько лет. Если у него есть деньги, то он найдёт участки в других регионах», — поделился он, добавив, что переоформление земельных участков из лесного фонда под паромный причал на переправе в Спирино площадью 100 на 100 метров заняло два года.

Опыт региональных предпринимателей

Опрошенные «Континентом Сибирь» предприниматели подтверждают наличие сложностей в реализации инвестпроектов в рассматриваемой сфере. Новосибирский бизнесмен Михаил Камбаров отмечает, что использование лесных участков очень строго регламентируется федеральным законодательством, которое определяет, что вся деятельность должна строго соответствовать положениям проекта освоения лесов, который проходит государственную экспертизу в Минприроды.

«Невыполнение лицом, осуществляющими использование лесов, проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договора аренды. Проект освоения лесов разрабатывается на срок до десяти лет, это продолжительная и затратная процедура. При разработке невозможно предусмотреть все нюансы будущей деятельности, определить местоположение и размеры некапитальных строений и другие вопросы. Кроме этого, при разработке проекта строго учитываются нормативы по рекреационной нагрузке в зависимости от целевого назначения лесов, то есть уже сразу установлено ограничение на объём деятельности, что может являться недостаточным для получения хотя бы минимальной прибыли. Имея такие жёсткие законодательные рамки, практически невозможны развитие инвестиционных проектов и возникновение вообще какой-либо заинтересованности в деятельности на таких ограниченных условиях», – поделился бизнесмен.

Индивидуальный предприниматель Марк Черепанов рассказал, что в течение трёх лет ходит по инстанциям, выступая за создание туристической станции (зоны для кемпинга) в Караканском бору, в настоящее время никакого сервиса при посещении бора для отдыхающих нет. По его словам, главная проблема при реализации задуманного – это политическая и управленческая позиция властей региона, заключающаяся в полном запрете создания новой и планомерном сокращении имеющейся (созданной в ранние периоды, в советское время) инфраструктуры рекреации в Лесном фонде на территории области. Как в законодательном поле (документах территориального и лесного планирования, cтратегии развития региона до 2030 года, Лесном плане Новосибирской области и Лесохозяйственных регламентах районных лесничеств), так и в управленческой практике.

«Сейчас законодательное поле такое, что на самом деле в природном парке никакой рекреации быть не может. И вообще, на сегодня создание инфраструктуры для туризма, рекреационных зон, к сожалению, запрещено в Лесном плане, в частности, на территории Новосибирской области, до 2028 года», – добавил он.

Правовые механизмы

Как пояснил «Континенту Сибирь» декан юридического факультета НГУЭУ Олег Шерстобоев, проблема региона в том, что почти все привлекательные для туристов земли как раз относятся к категории лесного фонда, городских лесов, многие находятся на прибрежных территориях. Так, к примеру, в городских лесах капитальное строительство вообще запрещено и там можно возводить только некапитальные объекты, например, дорожки, и то с большими ограничениями. Поэтому такие земли и не используются.

«Правового механизма, который бы способствовал учёту интересов бизнеса, общества, государства и муниципалитетов, фактически не предусматривается – закон устанавливает практически абсолютный запрет. С одной стороны, это хорошо, поскольку леса сохраняются, а с другой – лесные земли не используются, инвестиционных вложений в них тоже нет, и это, считаю, плохо. Если говорить о лесном фонде, то государство допускает строительство, но опять же с огромными ограничениями, которые очень сложно соблюдать. К тому же лесной фонд, в отличие от городских лесов, может быть только в федеральной собственности, а это означает, что эти земли предоставляются только в долгосрочную аренду, соответственно, инвестор-арендатор будет в большей степени зависеть от собственника, чем если бы он являлся собственником участка», – уточнил он.

К тому же, по словам Олега Шерстобоева, есть ряд других сложностей, с которыми сталкиваются представители бизнеса. Например, получение банковских кредитов. Потому что арендованное у государства имущество не может быть предметом залога под получение банковского кредита. Соответственно, инвестору надо либо иметь ещё какое-то имущество, которое он может использовать под залог, либо он будет изыскивать финансирование в других местах, искать другой способ обеспечения, но это зачастую дороже получается.

«С землями прибрежных территорий также масса проблем, связанных с процедурами оформления и с организацией собственности, потому что такая территория может быть муниципальной или государственной, – поделился эксперт. – К тому же очень часто собственник, например, прибрежной территории не может получить в аренду водную часть, чтобы использовать её. В итоге, ему не очень выгодно развивать туризм на этой территории».

По его словам, зарубежные практики помогли бы решить часть проблем. В частности, разработка законодательства с учётом интересов власти, бизнеса и общества; долгосрочное планирование территории с точки зрения экономики, экологии, социального и культурного развития; создание единых центров управления земельными фондами и водоохранными зонами под общественным контролем и, наконец, привлечение экспертов к решению междисциплинарной проблемы, а также градации лесных земель с разным правовым режимом.

Как решить проблему?

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов констатировал, что при работе над программой развития внутреннего туризма стало понятно, что большая часть инвесторов не совсем понимают ограничения и возможности, регламенты работы на береговых и лесных территориях. «Общаясь с коллегами из других регионов, в том числе, из Красноярского края и Калужской области, мы поняли, что эта проблема есть и в других субъектах страны. Поэтому наша задача – подготовить экспертные аргументированные предложения о внесении изменений в существующие регламенты и законы, с ними выйти на правительство региона и Законодательное собрание Новосибирской области, а в дальнейшем и на федеральный уровень, чтобы все инвесторы понимали, что можно, а что нет, знали, какие ограничения и какие возможности у них есть», – рассказал он.

Александр Зырянов также подчеркнул, что предложения по изменению правил землепользования, с одной стороны, не касаются правила общедоступности лесов и воды. «Бесконтрольное пользование этими землями приводит к засорению бытовым мусором лесов и воды. При появлении же «хозяев» на этих территориях они, как и прежде, будут общедоступны, но будут своевременно убираться и будут защищены от излишней, неконтролируемой рекреационной нагрузки».

«Совместно с АИРом мы обобщали и анализировали инвестиционные предложения в сфере туризма, поступающие от предпринимателей. Выяснилось, что значительная часть из них предполагает использование земель лесных фондов, городских лесов и прибрежной территории. В рамках нынешнего законодательства эти проекты не могут быть реализованы и останутся только на бумаге», – добавил декан юридического факультета НГУЭУ Олег Шерстобоев.

По итогам круглого стола было принято решение, что в дальнейшем будет создана рабочая группа, в которую войдут представители АО «АИР», НГУЭУ, «Сибирского соглашения» и иные заинтересованные участники. Эта группа продолжит работу по совершенствованию законодательства в области туризма на землях лесного фонда, городских лесов и в водоохранных зонах, которое было бы привлекательным и понятным для инвесторов. Повторное обсуждение, с учётом предложений, сформулированных рабочей группой, планируется провести в начале следующего года.