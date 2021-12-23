Подводя итоги Новосибирского предпринимательского форума, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин в разговоре с «Континентом Сибирь» отметил, что в этом году мероприятие «просто выстрелило», собрав более 600 участников, из которых не менее 400 приняли участие в дискуссионных площадках.

Новосибирская область сегодня занимает шестое место в стране по количеству малых и средних предприятий их весу в экономике региона. В Сибирском федеральном округе – первое место. Естественно, у 145 тысяч зарегистрированных на сегодня юрлиц не может все и сразу идти гладко. «Очень много вопросов, но тенденции располагают к оптимизму», – прокомментировал текущую ситуацию в ходе прошедшего 16 декабря форума уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат. Одним из явно положительных трендов он назвал то, что за последний год противостояний вида «бизнес – силовики» и «бизнес – власть» стало меньше, а «бизнес – бизнес» – наоборот, больше. «Это говорит о том, что предпринимательство и отношение к нему переходят в цивилизованную форму, – отметил он. – В том числе и отношение с властью».

Руководитель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов отметил, что само существование бизнес-омбудсменов в России означает, что государство прекрасно понимает, какую опасность оно представляет для предпринимателей. И само создает институт, задача которого – противостоять этой опасности.

Он также подчеркнул, что Новосибирская область входит в число регионов, где у «ОПОРЫ» налажено хорошее взаимоотношение с мэрией и профильными министерствами. Единственная сложность, по его словам – ведомства не всегда согласовывают границы зоны ответственности между собой.

В качестве примеров успешного взаимодействия Игорь Салов привел решения вопроса с летними кафе, когда весь общепит стоял закрытый. Руководитель Новосибирского филиала Федерации рестораторов и отельеров России Владимир Бурковский очень высоко оценил это решение. Он напомнил, что именно благодаря разрешению размещать «летники» на прилегающей территории без согласований, по одному письму, бизнес мог проскочить самый сложный период пандемии.

Еще один пример – уже на федеральном уровне – поправка в ч.3 закона 159-ФЗ «Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества», согласно которой малый и средний бизнес освобождался от конкурсных процедур.

«Для нас очень важно, что городские власти, оказывается, могут перестраиваться так же быстро, как и мы так же быстро, как и мы – прокомментировала участница форума, генеральный директор ГК «Порядок» Ирина Хапко. – И для нас очень важно, что именно они выступили с тем, чтобы собрать нас и услышать наши проблемы. Раньше я любила шутить о том, что мафию невозможно победить – ее можно только возглавить. Сейчас я вижу, как все изменилось. Местечковый бизнес уже невозможен, бизнес должен быть хорошо организован, объединен в какие-то сообщества – если он хочет выжить. Одиночки сегодня погибают первыми. Если тебя нет в бизнес-сообществе – готовь белые тапки».

Ее собственный бизнес – сеть химчисток – с началом локдауна провалился на 90%. Выбралась компания тем же способом, что и остальные: удаленка, доставка, помощь от государства. На форуме Ирина Хапко модерировала секцию «Современный образ деловой женщины»: «Сегодня половина предпринимателей в Новосибирске и области – женщины. И это не только волосы и ногти. Вы всегда можете рассчитывать на нашу гибкость и мудрость, как и мы – на мужскую логику. Вместе мы можем многого достичь».

Спорт против киосков и парковок – против ли?

Одним из самых насущных вопросов форума стала проблема малых торговых точек и их судьба во время и после чемпионата по хоккею 2022 года. «Под предлогом Молодежного чемпионата мира город опять собираются очищать от нестационарных торговых объектов. Ну так у нас каждый год происходит какой-то праздник, давайте за все это бизнес будет отдуваться – иронизировал Николай Мамулат. – Прежде чем готовиться к чему-то масштабному, вы хотя бы поинтересуйтесь, что почувствуют те, кого эта подготовка заденет».

«Надо уходить от ларечной торговли, она наносит ущерб имиджу города», – заявил присутствовавший на форуме мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Какой ущерб? Неужели вы думаете, что гости из Европы или Азии придут в ужас, увидев, как кто-то что-то продает?» – спрашивает Николай Мамулат. Возразил он и против того, чтобы все торговые точки принудительно перекрашивались и перестраивались: «Я категорически против павильонов одинакового серого цвета. Предприниматель должен иметь право выбора, какую вывеску делать, в какой цвет покрасить – в соответствии с делом, которым он занимается».

Даже тем, кто сумеет сохранить свою торговую точку на гостевых маршрутах, по мнению участников форума, придется нелегко – в первую очередь, из-за ликвидации парковочных мест.

Тем не менее, в вопросе о торговцах-нелегалах бизнес и власти были единодушны. Виталий Витухин, например, отметил принятое горсоветом решение №1336 – по его словам, оно способно как упростить жизнь предпринимателей, работающих «в белую», так и усложнить работу тех, кто действует нелегально. Раньше для сноса нелегальной торговой точки требовалось вынести отдельное решение, в котором нужно было указать, что это за объект и как он выглядит – и если торговец за это время успевал, например, перекрасить его, все согласование приходилось начинать сначала. Сейчас достаточно потребовать освободить тот или иной участок городской собственности – и неважно, что там стоит. Масштаб работы на этом фронте Виталий Витухин обозначил как «в среднем убираем два самовольных объекта каждый день».

Запросы и ответы

«Хотелось бы, чтобы вы чувствовали биение пульса города. Потому что, на мой взгляд, мы сегодня переживаем переломный момент, где вы – непосредственные участники этих перемен. Я уверен, что любая деятельность бизнеса должна быть не в ущерб интересам Новосибирска, – обратился к участникам форума мэр Анатолий Локоть. – Это касается озеленения и благоустройства, формирования новой транспортной концепции и решения вопросов строительства. Например, теперь нам уже удается примирять, казалось бы, непримиримые точки зрения в строительной отрасли… Да, у Новосибирска, безусловно, есть своя специфика, которую нужно учитывать – в том числе погодные условия, долгая зима. И наша с вами магистральная задача – повышение комфорта и качества жизни в нашем городе».

Владимир Бурковский, представлявший, пожалуй, наиболее пострадавшую от коронавируса отрасль, обратил внимание на тяжелые условия, в которых оказались организации питания и гостиничный бизнес в городе.

«Сфера гостеприимства в этом году понесла большие убытки, связанные с введением QR-кодов, и мы в этом плане значительно отличаемся от других направлений экономики. Очень много предприятий на грани закрытия, но мы находим возможности выхода из того кошмара, который сегодня состоялся во всем мире – сообщил он. – Если мы сейчас не обратим внимание на это сообщество, к концу лета можем его потерять».

Руководитель филиала передал мэру петицию от предпринимателей с просьбой вмешаться в ситуацию. В том числе – возобновить инициативу 2020 года с работой «летников». Анатолий Локоть инициативу поддержал, но уточнил, что в помещениях отменить QR-коды пока не представляется возможным.

Председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска Наталья Безрученкова отметила важность дальнейшего реформирования Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска и предложила мэру возглавить Совет.

«Мы уже не первый форум обсуждаем реструктуризацию Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска. В этом году уже наметились первые серьезные шаги, благодаря вновь созданному департаменту и отделу по поддержке МСБ. Уже пересмотрен состав Совета, созданы комитеты по разным направлениям, избран президиум. Может быть, чтобы поднять престиж Совета, его бы стоило возглавить мэру Новосибирска – по примеру Москвы, где подобный совет возглавляет Собянин?», – предложила Наталья Безрученкова.

Мэр ответил, что не видит необходимости лично возглавлять Совет – свое решение он объяснил занятостью, а также нежеланием, чтобы в городе «устанавливался культ личности мэра». При этом он пообещал регулярно посещать заседания Совета и участвовать в обсуждении актуальных вопросов бизнеса и далее.

Он также напомнил, что в Новосибирске уже не первый год действует муниципальная программа поддержки промышленности и инновационной деятельности, в 2022 году на эти цели предусмотрели 800 000 рублей. Кроме того, мэрия предложила гранты молодым ученым и стипендии студентам на яркие научные проекты.

Организатором форума выступил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в партнерстве с ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», с региональными органами исполнительной власти, общественными предпринимательскими объединениями Новосибирска и общественными организациями, представляющими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска.