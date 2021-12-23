«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере строительства

«Континент Сибирь» подводит итоги в сфере строительства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании. По вашему мнению, какой из перечисленных ниже застройщиков Новосибирска достойн быть «Компанией года-2021»?

Среди участников опроса ─ застройщики, чьи объекты, введенные в эксплуатацию, стали самыми заметными по итогам 2021 года, а также компании, отличившиеся в отрасли с точки зрения реализованных ими проектов.

СК «СибирьИнвест» номинирована за возведение ЖК «Чернышевский». Сданы первые два этапа. Жилой комплекс находится на ул.Фабричная в Железнодорожном районе Новосибирска. Это довольно интересный проект в 100 метрах от реки Обь, рядом выезд на Фабричную и Димитровский мост. Запланирован также пешеходный мост через Фабричную. ГК «СМСС» — одна из крупнейших строительных компаний Новосибирска. В этом году она номинирована за введение в эксплуатацию несколько жилых комплексов, самый интересный – ЖК «Михайловский» – дом бизнес-класса. Кроме того, застройщик завершил за свой счет реконструкцию одноименной городской набережной, вложив в нее более 50 млн рублей. Променад другого объекта – ЖК ApartRiver – стал продолжением Михайловской набережной. Брусника номинирована сразу по нескольким причинам. В 2021 она возглавила рейтинг Единого реестра застройщиков по потребительским качествам объектов. Также возглавляет ТОП новосибирских застройщиков в рейтинге ЕРЗ. Три ЖК Брусники – «Квартал на Декабристов», «Европейский берег» и «Квартала на Никитина» возглавляют ТОП-жилых комплексов Новосибирска. Также Брусника входит в ТОП-10 строительных компаний России по вводу жилья в уходящем году. Весной этого года Брусника приступила к строительству квартала «Мылзавод» в центре Новосибирска на том месте, где когда-то стоял жиркомбинат. «Группа Мета» номинирована за победу в федеральном конкурсе Urban Awards. В 2021 году в номинации «Лучший небоскрёб» этого престижного конкурса победил ЖК «Тихомиров». Также компания приступила к строительству ЖК Tesla Park. ГК «Расцветай» номинирована за вхождение в первую тройку компаний Новосибирской области по количеству строящихся квадратных метров. Кроме того, по информации собственного аналитического центра, в первом полугодии 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по продажам жилья в Новосибирской области. ГК «Химметалл» номинирована за то, что приступил к созданию нового парка в пойме реки. Группе компаний удалось перевести земли в пойме реки Ельцовка-1 рядом со строящимся жилым комплексом «Ельцовский парк» в рекреационную зону, в которой запрещено строительство, а река 1-я Ельцовка поставлена на кадастровый учет, что позволило обустроить берег. ГК «ВербаКапитал» номинирована за завершение строительства 2-й очереди сити-квартала «Инские холмы», в составе которой будет введен пешеходный мост через улицу Большевистская на Михайловскую набережную. Начат еще один амбициозный проект – комплекс небоскрёбов «Чикаго» в районе метро Октябрьская. ГК «КПД—Газстрой» номинирована за то, что в этом году приступила к реновации территории, на которой раньше находилась производственная площадка. ЖК «Тайгинский парк» будет включать в себя масштабный проект благоустройства парковой территории, примыкающей к озеру, общей площадью 2,5 га. ООО СЗ «Краснообск. Монтажспецстрой» («КМС») номинировано за то, что застройщик приобрел землю в центре Новосибирска под бывшим спортивным комплексом для мини-футбола Soccer Arena и отстоял в суде право возводить на этом участке жилье. ЗАО «СД Альфа Капитал» номинировано за получение разрешения мэрии Новосибирска на возведение 10-этажной гостиницы с еще одним подземным этажом рядом с Волейбольным центром в Октябрьском районе. Также в этом году застройщик планировал сдать ЖК «Облака» у метро Октябрьская. ГК «Стрижи» номинирована за продолжение освоения левобережного района Новосибирска. В этом году сдан ЖК «Булгаков» рядом с парком Кирова, началось строительство ЖК «Я – Маяковский». Также в этом году компания приступила к строительству нового ЖК «Нормандия – Неман» рядом с бывшим городским аэропортом «Северный». ГК «Дом-Строй» номинирована по нескольким причинам. В этом году застройщик приобрел земельный участок по улице Кирова, на котором сейчас расположено бывшее здание банка «Открытие», и намерен перевести его из зоны малоэтажной административной застройки в жилую. Также компания анонсировала строительство ЖК «Прованс» на участке в границах улиц Нарымская, Железнодорожная и Ленская. Идет строительство ЖК Richmond Residence. Этот проект в прошлом году был отмечен премией Urban Awards как лучший региональный комплекс элит-класса. ЖК «Академия» в этом году приложил немало усилий, чтобы обеспечить жителей своего комплекса обещанным выездом на Ипподромскую магистраль. Несмотря на то, что в портфеле компании пока всего лишь один проект, застройщик успел зарекомендовать себя на рынке недвижимости и стать номинантом на «Компанию года». ЖК «Академия» также вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Новосибирска по версии «Континента Сибирь». «Вира-Строй» входит в десятку компаний по объемам строящегося жилья в Новосибирске в рейтинге ЕРЗ. «Вира-Строй» возводит ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Новые Матрешки», ЖК Ника», эко-комплекс «Свобода». Помимо Новосибирска компания строит жилой комплекс «Матрешки» в городе Барнауле. По совокупности своих достижений застройщик номинирован на «Компанию года». Холдинг «СДС» номинирован за анонсированный в этом году первый этап строительства ЖК «Легендарный-Северный» рядом с бывшим городским аэропортом. Также компания строит ЖК «Венеция» на левом берегу Оби напротив «Аквапарка». ГК «Энергомонтаж» входит в десятку застройщиков Новосибирской области по объемам строящихся квадратных метров жилья. В этом году компанией построены дома серии GREEN, продолжается строительство домов серии LIFE и квартала INFINITY в микрорайоне «Родники». Начато строительство домов серии RED на Красном проспекте. В связи с этим «Энергомонтаж» номинирован на «Компанию года». ГК «Новосибирский квартал» (ГК «Жилищная инициатива») в этом году вышел в новый класс жилья и ввел в эксплуатацию «Дом на Дачной». Также продолжается строительство микрорайона «Фламинго» (Затулинский жилмассив) и жилого комплекса «Кольца» в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском. За эти достижения он номинирован на «Компанию года». ГК SKY Group входит в ТОП-20 компаний по объемам строящегося жилья в Новосибирской области. В ее портфеле такие реализованные проекты, как «Тихие Зори», «Квартет», «ЧеховSKY», строящиеся жилищные комплексы: «КрымSKY», «Red Fox» и «КубаньSKY», что позволило застройщику номинироваться на «Компанию года». ГК «АКД» занимает 12 строчку в рейтинге новосибирских застройщиков по количеству строящихся квадратных метров. Номинант на «Компанию года» возводит такие жилые комплексы, как «Оазис», «Бавария» и «Спектр».

ГК «Первый строительный фонд» входит в пятерку крупнейших застройщиков Новосибирской области. В настоящее время компания строит такие жилые комплексы, как «Весенний», «Новый парк», а также ЖК «1-ый на Рябиновой» и «1-ый на Киевской», что позволило «ПСФ» номинироаться на «Компанию года».



Какая из перечисленных компаний, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна быть «Компанией года-2021 в сфере строительства? СибирьИнвест

СМСС

Брусника

Группа «Мета

Расцветай

Химметалл

ВербаКапитал

КПД-Газстрой

Краснообск. Монтажспецстрой

СД Альфа Капитал

Стрижи

Дом-Строй

ЖК Академия

Вира-Строй

СДС

Энергомонтаж

Новосибирский квартал

SKY Group

АКД

Первый строительный фонд

Другая компания (указать в комментариях) Результаты опроса