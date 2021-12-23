Ещё весной и летом 2021 года переход Новосибирска в ценовую зону казался многим перспективой пусть и реальной, но достаточно отдалённой. Но после серии громких аварий стало понятно, что без смены принципа тарифообразования ситуация не сдвинется. Может ли введение в Новосибирске ценовой зоны теплоснабжения «вылечить» теплосети, и как этот опыт применяли в других сибирских городах, разбирался «Континент Сибирь».

Предпосылки

Состояние тепловых сетей Новосибирска, несмотря на высокий общий износ и то, что случилось в октябре этого года, нельзя назвать уникальным. Предпосылок для серии аварий на теплотрассах в начале отопительного сезона было много. К таким признакам (если брать только 2021 год) можно отнести, во-первых, кратное падение протяжённости новосибирских труб, на которых «Сибирская генерирующая компания» смогла провести в этом году капремонт – при сохранении ремонтного бюджета, сопоставимого с бюджетом прошлого года. Во-вторых, высокое число порывов во время летних гидравлических испытаний. Причём сама «Сибирская генерирующая компания» всё это подтверждает официально, как и то, что Новосибирск в 2021 году относился к наиболее проблемным, с точки зрения подготовки к зиме, городам.

«То, что происходит сейчас в Новосибирске, к сожалению, проблема особенно большая, и причина ей – хроническое недоинвестирование в этом секторе, – комментирует генеральный директор СГК Герман Мустафин. – В Новосибирске самый низкий тариф на отопление среди крупнейших городов. Такие происшествия (как провал асфальта в ноябре на улице Семьи Шамшиных – «КС») – следствие того, что длительное время в тарифах были снижены расходы на полноценную модернизацию и восстановление сетей».

По его мнению, переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения, который СГК предложила муниципальным и региональным властям в октябре 2021 года и который может начать действовать с июля 2022 года, может стать практически единственным выходом из ситуации.

«Проблемы с авариями на сетях, прорывами мы отмечали не только в этом году. Это уже несколько лет, и даже можно сказать десятилетий, мы наблюдаем в Новосибирске, – заявил губернатор Новосибирской области в интервью «Континенту Сибирь». – На протяжении многих лет мы по различным политическим мотивам откладывали индексацию тарифов, а энергетики не увеличивали объёмы ремонта. Только этот принцип – прямой путь к катастрофе, когда количество аварий зашкалит, и мы, как в некоторых других городах, будем вводить режим ЧС для прохождения зимы. Я считаю, что есть компромиссный выход – переход на новую ценовую модель. Предложенный набор мер, которые будут действовать со следующего года, и компания СГК это подтверждает, позволит значительно увеличить объём замены изношенных сетей. Это поможет предотвратить многочисленные порывы и аварии, которые мы наблюдаем в последние годы».

Эффективность такого шага можно просчитать, оценив работу в соседних регионах, где переход уже произошёл.

Алтайский край – первый опыт

«Континент Сибирь» уже разбирал итоги введения ценовой зоны в Рубцовске, а также в Барнауле. По оценке СГК, к 2016 году, когда было принято решение сделать Рубцовск пилотным городом для новой системы тарифообразования, износ оборудования и теплосетей в нём приблизился к отметке 100%, а МУП «Рубцовские тепловые сети», владевшее тепловой инфраструктурой города, было признано банкротом. Как и «Инвестиционно-девелоперская компания», владевшая Рубцовской ТЭЦ, которая на тот момент обеспечивала теплом около 60% горожан. В том же 2016 году ИДК направила в администрацию уведомление о завершении эксплуатации объекта. Причиной проблем стали долги, накопленные управляющими компаниями и организациями города, а также длительное сдерживание тарифов. Закрытие станции означало, что половина города вообще останется без тепла – южная часть Рубцовска снабжалась по другому теплосетевому контуру от Южной тепловой станции, которая никак не была связана с РТЭЦ.

СГК, заключив с городскими властями долгосрочное соглашение, в первый же год исправила обе эти проблемы. Городская тепловая сеть была переведена на единый контур – между ними была вкопана пятикилометровая перемычка, благодаря которой весь город теперь мог согреваться от единого источника. Около 2 млрд рублей было вложено в ремонт и модернизацию ЮТС, где компания смонтировала два новых котла общей мощностью 60 Гкал/час, а в следующем году смонтировала паровую турбину для нужд самой станции (раньше котельная питалась от РТЭЦ).

В Барнауле за два последних года СГК инвестировала в восстановление и реконструкцию теплосетей более 2,3 млрд рублей без учёта НДС. Количество потребителей, которые вынуждены были оставаться на время без отопления или горячей воды по причине аварии, сократилось с 389 тысяч в год до 253 тысяч человек. При этом для части потребителей, пользовавшихся альтернативными источниками тепла, тариф в 2020 году (когда был введён новый режим тарифообразования), снизился – в некоторых случаях до 41%.

Красноярск стал первым сибирским городом-миллионником, где было решено ввести ценовую зону теплоснабжения, раньше её применяли в относительно небольших городах. И к тому моменту, как решение о переходе было всё же принято (2020 год),

По словам директора красноярского теплосетевого подразделения СГК Сергея Иванова, общая протяжённость капитального ремонта сетей увеличилась почти в два раза. В 2019 году было заменено 23,6 км сетей, в 2020 – уже 34,1, в этом планируется около 60 км. И это с учётом возросших цен на металл и другие строительные материалы.

В Новосибирске, где ценовой зоны пока нет, гигакалория обходится потребителю в 1506 рублей, это самый низкий тариф среди российских городов с населением более 500 тыс. чел. Как следствие, низкий объём ремонтов: в Красноярске, где ценовая зона уже работает, в ремонт сетей в этом году СГК вложила 2 млрд рублей против 924 млн – в Новосибирске. Такая разница получилась за счёт того, что при удержании тарифа на низком уровне, «под нож» идёт всё, что не связано непосредственно с текущей работой. В том числе профилактический и капитальный ремонт. Всего перед текущим отопительным сезоном в Новосибирске, по данным СГК, было заменено 32 км труб, из которых только два можно назвать капитальным ремонтом, всё остальное представляло собой обычное латание дыр. «Мы не можем гарантировать того, что в одном дворе, на одной улице не придётся копать каждый год, – прокомментировал заявления о ежегодных раскопках на тех же местах руководитель департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. – Особенно если в одном лотке лежит сразу несколько труб. Да, мы вынуждены работать в режиме затыкания дыр, но я надеюсь, что мы доживём до программы, включающей в себя опережающие инвестиции».

Общая протяженность новосибирских теплосетей составляет примерно 3,5 тыс. км.

Ценовая зона – не всегда рост тарифов

Кроме краевой столицы, стоит также рассмотреть пример Канска как иллюстрацию того, что ценовая зона далеко не всегда автоматически означает для потребителя рост тарифов. В Канске, как и в Барнауле, до введения новой системы, работало несколько не зависимых и не связанных друг с другом поставщиков тепла. Это, собственно, СГК, владевшая Канской ТЭЦ, МУП «Гортепло» и «Теплосбытсервис», у которых были свои источники и свои тарифы. Цена гигакалории от муниципальных котельных составляла 4799 рублей, от «Теплосбытсервиса» – 2966 рублей, от СГК – 1741 рубль. После перехода Канска в ценовую зону в начале 2020 года СГК получила статус единой теплоснабжающей организации на всей территории города и ввела единый тариф в размере 1820 руб/Гкал.

Откуда взялась эта сумма? Вот как определяется тариф по программе опережающих инвестиций. «Первым делом вычисляется наилучшая альтернатива в теплоснабжении с точки зрения потребителя: сколько будет стоить альтернатива существующей инфраструктуре. Вычисляются затраты, которые мог бы понести потребитель при отказе от централизованного теплоснабжения, и они становятся «потолком», выше которого тариф подняться не может, – объясняет Герман Мустафин. – Далее выстраивается долгосрочный десятилетний трек достижения этой индикативной цены, но, как правило, мы этой цены никогда не достигаем, поскольку существуют дополнительные ограничения роста».

Чаще всего в режиме ценовой зоны тариф регулируется по формуле «инфляция плюс 2-3 процента в год». В Новосибирске в случае перехода города в ценовую зону планируется индекс 2,9% в год. Таким образом, в 2022 году тариф с учётом инфляции может вырасти на 7,2% – до 1614,4 руб/Гкал. Риски удорожания материалов в режиме ценовой зоны энергетики берут на себя – тарифы на тепло в любом случае не должны подняться выше заранее утверждённого предельного тарифа.

«Ипотека для тепловых сетей»

Герман Мустафин сравнил программу опережающих инвестиций в теплосети с ипотекой – крыша над головой нужна уже сейчас, а не тогда, когда на это накопятся деньги. «Денежные вливания (теплоснабжающей организацией – «КС») производятся прямо сейчас и сразу, производится замена большого количества сетей. Программа рассчитывается на десять лет, но пик инвестиций придётся на первые три-четыре года, чтобы был эффект. Нам очень важно, чтобы люди почувствовали изменение к лучшему уже в 2023–2024 годах, а не через десять лет», – прокомментировал он.

По такой системе СГК уже работает в Красноярске. «Нет смысла распределять полученные по инвестпрограмме средства равномерно на весь десятилетний срок. Мы приняли решение максимально обновиться в ближайшие пять лет на кредитные деньги, вместо того, чтобы ждать до 2029-го», – заявил Сергей Иванов.

Не всё упирается в деньги

Как показывает опыт Красноярска, Барнаула, Самары и других городов, где уже действует система ценовой зоны, в успешном решении задачи по модернизации сетей важны не только привлечённые средства, но и совместная работа теплоэнергетиков с властями городов и регионов.

«Для того, чтобы у энергетической компании появились дополнительные источники инвестиций без кардинальных тарифных решений, мы сделали некоторые встречные шаги. Областной центр согласовал оптимальную инвестиционную программу, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. – Регион пошёл на некоторые преференции, в частности по налогу на имущество. Мы готовы рассматривать механизм применения налогового вычета, соответствующее региональное законодательство уже принято. Выбранный механизм нам вдвойне интересен, потому что 2/3 этих расходов мы будем компенсировать из федерального бюджета. Это такой косвенный способ привлечения дополнительных федеральных ресурсов на решение коммунальной проблемы Новосибирска».

«В соответствии с законодательством при переходе муниципалитета в ценовую зону теплоснабжения единая теплоснабжающая организация обязана обеспечивать оговоренный в соглашении с властями уровень качества теплоснабжения и его надежность. В связи с этим прямой интерес теплоснабжающей организации в том, чтобы максимально повысить эффективность и с минимальными потерями доставить произведённую тепловую энергию до каждого потребителя, ведь потерянное и неоплаченное тепло – не только недогретые батареи в квартирах, но и прямой убыток, – комментирует директор по тарифообразованию СГК Екатерина Степина. – Если теплоснабжающая организация не будет вкладывать средства в систему, то её, во-первых, ждёт ответственность по закону, а, во-вторых, бизнес поставки тепловой энергии в какой-то момент попросту развалится».

Контроль за исполнением инвестпрограммы будут осуществлять федеральные, региональные и, как отметил губернатор Травников, муниципальные власти.