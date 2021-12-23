Житель Новосибирска подал в суд в связи с отстранением от работы из-за отказа вакцинироваться

Житель Новосибирска подал в суд на работодателя за отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться против коронавируса. Новосибирец потребовал отменить приказ руководства о недопуске непривитых сотрудников на рабочее место.

В Новосибирский районный суд Новосибирской области поступило гражданское дело об отстранении от работы непривитого против COVID-19 сотрудника склада магазина «Ашан». Информация об этом размещена на сайте суда.

В сообщении уточняется, что мужчину отстранили от работы без сохранения заработной платы из-за того, что сибиряк не привился против коронавирусной инфекции. Причиной отстранения стал приказ руководства «Об отстранении от работы и оплате труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей».

«Работодателем было приказано «Не являться к месту работу с 01 декабря 2021 до издания приказа, отменяющего действие вышеуказанного приказа, или дачи Работником подтверждающих документов о вакцинации, или до окончания периода эпиднеблагополучия, а также не начислять и не выплачивать заработную плату»», — указано в сообщении.

Уточняется, что приказ работодателя обоснован проведением обязательной вакцинации против коронавируса, а также добровольный информированный отказ сотрудника от прививки.

Новосибирец обратился в суд с целью отменить приказ руководства и взыскать 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Пресс-служба суда сообщает, что судебное заседание назначено к рассмотрению.

Напомним, в соответствии с постановлением об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, с 21 ноября в Новосибирской области работодатели начали отстранять от работы и переводить на дистанционный режим сотрудников, которые не привились первым компонентом вакцины против коронавируса.

С 21 декабря в регионе должны отстранять работников, не прошедших полный курс вакцинации. Мера не распространяется на сотрудников, имеющих медотвод или перенесших за последние шесть месяцев заболевание.

Из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности, в регионе также расширен перечень организаций, для посещения которых требуется QR-код.