Территорию Военного городка под Новосибирском продали за 780 млн рублей

В Новосибирске состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса войсковой части в Мочищенском сельсовете площадью почти 30 га. Имущественный комплекс достался новосибирской компании «Антей» (ГК «Расцветай») за 780 млн рублей.

Компания «ДОМ РФ» провела аукцион в электронной форме по продаже имущественного комплекса в Мочищенском сельсовете Новосибирского района.

В состав лота входят земельный участок площадью 28,81 га и 39 объектов недвижимости. Начальная цена комплекса составляла 176, 8 млн рублей, из них 159,3 млн рублей — стоимость земельного участка.

Победителем аукциона стало новосибирское ООО «Антей» — компания предложила 779,8 млн рублей за имущественный комплекс, что более чем в четыре раза превышает начальную цену.

«На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО «Антей», <…> предложивший наибольшую цену имущества в размере 779 817 023 рубля, без НДС. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение договора купли-продажи», — указано в документе.

Всего в аукционе участвовали три индивидуальных предпринимателя и восемь компаний, в их числе ОАО «ТДСК», которое ведет строительство ЖК «Аквамарин», СЗ «Новосибирский квартал» — возводит дома в Краснообске, ООО СЗ «Энергострой» — строит объекты в микрорайоне «Родники».

ООО «Антей» зарегистрировано в ноябре 2021 года, директором компании является Глеб Половников. 99,9% доли компании принадлежит ООО «Расцветай Инвест», где Половников является учредителем. Соучредителем «Расцветай Инвест» также является Владислав Савельев. ООО «Расцветай Инвест» входит в ГК «Расцветай», осуществляющую строительство жилых домов в Новосибирске.

Напомним, в середине ноября в Новосибирске выставили на продажу здание общежития предприятия ФГУП «Опытный завод» с жильцами. Начальная цена объекта — почти 9,4 млн рублей. Ранее был продан санаторный комплекс «Опытного завода» за 54 млн рублей.